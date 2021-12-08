Sabrın sonu selamet
Geçmiş olsun. Mevcut tariflerin sabrını tüketmiş. İdrar yapma zorluğunda ameliyat sonrası iyileşmelerde ortaya çıkan darlıklar, sonda uygulamaları sonrası ortaya çıkan darlıklar sebep olabilir.
Başlangıçta sık idrar çıkma şikâyetini azaltmak için hastalar içtikleri su miktarını azaltıp kısıtlarlar.
Ameliyat sonrası bu alışkanlıkları düzelmezse idrar miktarı yeterince artmaz. Günde 8-10 bardak su iç. Uzmanla bu konuyu tekrar konuş. Bir sonraki tetkik-takip için başka bir merkeze yönlendirebilir.
Sabrın sonu selamettir.
SAKIZ ÇİĞNEME SAKIN
Kabızlığım uzun süredir var. Çay içiyorum. O da kabızlık yapıyormuş. Huzursuz bağırsağın var demişti doktorlar. Peki ben ne içebilirim?
Huzursuzlukta bağırsaklarına vurup kabızlık yapabilir. Huzursuz bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler rahatsız eder. Kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler şikayetleri arttırabilir. Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir. Sakız çiğnemek, iç çekmek de gazını arttırabilir.
ENFEKSİYONA ADAÇAYI
Hocam sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorum. İlaçlar da kullandım. Maydanoz çayı da kullandım. Başka bitkiler işe yarar mı?
Yarar. Özellikle turna yemişi (cranberry) ile idrar yolunda bulunan bakterilerin idrar kesesi duvarına tutunmasını önleyip idrarı asitleştirerek bakterilerin yok edilmesine destek olabiliyor. Beraberinde mutlaka adaçayı iç. Adaçayı ile (salvia officinalis) ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. C vitamini içeren gıdalarda tüket. C vitamini günlük alınmalı.
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