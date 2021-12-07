Çocuğumuz olmuyor

İki yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmadı. Benim spermlerimdeki asit oranımın az olduğu söylendi. Spermde asit oranı nedir?

SPERM testinde incelenen durumlardan biride spermin birlikte atıldığı sıvının içeriğidir. Normalde spermlerin normal hareket edebilmesi ve beslenerek canlı kalabilmesi için pH ölçümü 7,1-8,0 arasında olmalıdır. Sizin ölçümünüz yok ama ifadenize göre pH 7 veya daha az bir düzeyde (6,9- 6,8....) bulunmuş olabilir. Seminal Vezikül hastalıklarında asitlik olabilir. Semina vezikül semen sıvısını üretir. Seminal vezikülün salgısında besin maddeleri, sitrik ve amino asit ve fruktoz bulunur. Bu maddelerde spermin metabolizması ve hareketi için gerekli enerjiyi oluşturur. Sperm sıvısının asitliğinin azı da fazlası da zararlı.

EŞİMDEN ÇEKİNİYORUM

42 yaşındayım. 12 yıldır evliyiz. 4 çocuğum var. Adetimden sonra halsizleşiyorum. Bazen canım ilişki kurmak istemiyor. Ama eşim anlamıyor. Bazen de benim canım çekiyor. Ama eşime belli etmiyorum. Bu yaştan sonra ne der?

CİNSEL ilişki ikinizin arasında geçen bir durum. Her ikinizin istek, uygunluğu önemli. Toplumumuzda "kadın cinsel ilişki isteğinde bulunursa bu hafifliğidir" gibi bir önyargı var. Hangi kelimelerle anlatırsa bunu anlar ve makul karşılar. İyice düşünmen gerekir. Eşler hem konuşa konuşa hem koklaşa koklaşa anlaşmalılar. Bunun kadar doğal bir durumda olmaz. Çocuğunun annesini de artık tanımış olması gerekir.