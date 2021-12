Eskisi gibi değil

Eşimle 2 ayda ancak 1 veya 2 defa cinsel ilişkiye girebiliyoruz. İkimizde 40 civarındayız. Eskiden daha sık sık oluyordu. Yaptırmamız gereken tahlil var mı?

EŞLERİN cinsel ilişki sayısının bir önemi yoktur. Netice her iki kişinin istekleri, ihtiyaçları, bedensel uygunlukları, stresleri, hastalıkları, çiftlerin dışındaki ortamların uygunluğu vs. gibi birçok neden cinsel ilişki isteğini etkiler. Eğer keyif alıyorsanız, bedensel başka farklılıklar-şikâyetler yoksa hemen bir hastalık düşünmeyiz. Erkeklerde 60 yaşından sonra doğal olarak cinsel aktiviteyi etkileyen hormonlar azalabilir. Kadınlarda menopoz dönemi cinsel ilişki isteği ve özelliklerine farklılık katabilir. Şimdilik rahatla. Eşinle sohbet et. Sayıya bakma. Sayıları kafana takma. Şikayetler olursa tekrar görüşürüz.

DOĞRU ÜROLOJİYE

6 ay önce şeker hastası olduğumu öğrendim. 43 yaşındayım. Kan şekerimi ölçüyorum açken 135'i geçmiyor. Cinsel hayatımda sıkıntılar başladı. Şekerde bu kadar çabuk başlaması normal mi?

Hayır. Cinsel hayatının etkilenmesi belki ilaçlardan, belki gereksiz kafaya taktığın gelecek ve hatta belki de şeker hastalığının dışında bir neden olabilir.

Kan glikoz düzeyi iyi kontrol edilen birçok kişi hiçbir sorun yaşamaz. Kan glikozu uzun süreli kontrolsüz olursa erkeklerde beyinden çıkıp erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatan hasarlara neden olabilir. Sertleşme için kan akımını kontrol eden sinirlerin ve damarların işlevi bozulabilir. Önce üroloji uzmanına git.