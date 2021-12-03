Aşka tansiyon molası
GERİLME, panikleme.
Şikayet edilecek bir durum yok. Tansiyon ilaçlarının beklenen yan etkilerinden biri bu. Ama herkeste olmaz. Doktorlukta kehanet yok. İlacı veren meslektaşım bilerek vermedi. Ona haber ver. İlacını değiştirsin.
Tansiyon yüksekliği tedavi edilmezse ileride erkekliğini yine bozabilir. Tansiyon takibini yap.
TESTOSTERON İSTEMİŞTİR
42 yaşında bayanım. Tam 6 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum.
Sıkıldım. Eşime ne bahane bulacağımı şaşırdım.
Doktora gittim o da bana erkek hormonu olduğunu öğrendiğim bir tahlil yazmış. Herhalde karıştırdı. Eşim zannetti.
Yardım eder misiniz?
MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve apış arasında kıllanma olayını başlatır. Boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Ayrıca depresyon, hipotiroidi, kan şeker düşüklüğü halleri de bu şikayetlere neden olabilir. İç hastalıkları uzmanının takibinde kalın.
HEMEN DOKTORA GİT
Kalp atışlarım çok değişik. İçim güpür güpür ediyor. Doktora gitmedim. Tansiyonum bir 11-4, bir 6-4 oluyor.
Başım dönüyor. Nedendir?
YETIŞKIN bir kişide normal nabız sayısı dakikada 60-100, çocuklarda 100-120, bebeklerde 100-140'dır.
Tarif ettiğin sınırlar, normal. Sadece sayıya bakarak çarpıntı var diyemeyiz. EKG Holter 24 saatlik takip yapılması iyi olur. İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanına hemen git. Tedbir al.
DAMARLARI TIKAYABİLİR
41 yaşındayım. Şeker hastalığım çıktı. Arkadaşım 'Kalp krizi geçirirsin dikkat et' dedi. Şeker kalp hastalığı yapar mı?
ŞEKER hastalığı kalp hastalığı gelişmesine neden olabilir. Kalbi besleyen damarlarda şeker hastalığı tedavi edilmezse tıkanmalar meydana gelebilir. Bu hastalıklar en çok ölüme yol açan sebeplerin başında geliyor. Kalpte enfarktüs yani kalbi besleyen atardamarın tıkanması sonucu gelişen doku ölümü, kalp krizi, kalp yetmezliği bunların başlıcalarını oluşturur. Üstelik şeker hastalarında bu risk 2-4 kat daha fazla oluyor.
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