Ruhun çirkin olmasın

Fırıncıyım. Evlenmek istiyorum. Ama korkuyorum. Hem zayıfım, hem çirkinim. Çocuğum olur mu?

ÇOK kaygılı hızla her konuyu düşünen birisin. Acelecilik, kaygı, korku hem senin için hem de seninle yaşayan herkes için huzursuzluk yaratır. Çocuğunun olup olmaması zayıflıkla da çirkinlikle de ilgili değil. Ruhun çirkin olmasın. Seni seven, kabul eden kimse onunla hayatını yaşa. "Ya olmazsa" korkusu hem cinsel hayatını, hem sosyal hayatını etkiler. Her şeye kafanı takma.

D VİTAMİNİ ÖNEMLİ

Nafiz bey, D vitaminim sürekli düşük çıkıyor. Bu risk mi?

RİSK. D vitamini bedenimizin temel vitaminlerindendir. Yokluğu, azlığı hastalık ve şikayetlere neden olur. Özellikle bağışıklık sistemi D vitamini eksikliğinde zayıflar. Covid-19'dan korunmak için D vitamini eksikliği olmasın diyoruz. Ayrıca D vitamini noksanlığında depresyon, diş problemleri, kalpdamar hastalıkları, kanserler, kronik yorgunluk sendromu, saç dökülmesi, uykusuzluk, eklem ve kemik sorunları, öğrenme ve hafıza sorunları ortaya çıkabilir. Hatta kas erimesi bile yapabilir.