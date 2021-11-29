İlaç nezlesine dikkat

Ağrı kesici kullanınca burnum akıyor. Anlatınca herkes gülüyor. Böyle bir hastalık var mı?

Gülme komşuna gelir başına demiş büyüklerimiz. Arkadaşlarına hatırlatıyorum. İlaçlar nezle yapabilir. Göz tansiyonu tedavisinde kullanılan damlalar, Aspirin ve bazı ağrı kesiciler, Romatizma ilaçları, Doğum kontrol hapları, yüksek tansiyon ve kalp ilaçları nezle yapabilir. Kendini iyi takip edip fark ettiğin için tebrikler. Uzun süredir burun damarlarını daraltan ilaç kullanan hastalarda gelişen burun tıkanıklığına "ilaç nezlesi" denir.

DAMADA DESTEK VER

Kızım 7 aydır evli. Hala çocuk müjdesi alamadık. Kızım bize bir şey demiyor. Ama damatta sıkıntı var gibi. Şimdi bizim köyde babayiğit bir boğa var. Kessek. Yumurtalıklarını damada yedirsek. Yarar mı?

Sizin çocuk evlenip aile kurmuş. Artık özel hayatları var. Büyüklere verilecek haberler olduğunda mutlaka verirler. Bebek beklentisi onların özel hayatı ile ilgili. Ayrıca bu tarz yiyeceklere ait "Kesin Fayda Sağlayıcı" oldukları ile ilgili bilimsel gerçekler net değil. Bu nedenle damat bir gün bu konularda sizden yardım isterse ürolojiye muayene olması için destek ver yeter. Geri kalan kısımlar yorum alanımda değil.

TEK KİŞİLİK DAVRANMA

Eşimle 3.5 aydır evliyiz. Ben 26, eşim 22 yaşında. İlişkimiz sıkıntılı. Uzun sürmüyor. Kendi kendimeyken sanki daha uzun oluyordu. Hastalanmış olabilir miyim?

Erken boşalma çok sık karşılaştığımız bir sıkıntıdır. Moral, uykusuzluk, heyecan, gelecek kaygısı, iş kaygısı gibi huzursuzluk yaratan durumlar kişiyi etkiler. Kendi kendini tatmin etme alışkanlık haline geldiyse gerçek cinsel ilişki süresini olumsuz etkiler. Cinsel ilişkide tek kişilik davranırsan, her zaman sıkıntın olacaktır. Gerekirse psikolog desteği al. Her şeye rağmen şikâyetin 3 haftadan uzun sürerse mutlaka üroloji muayenesi ol.