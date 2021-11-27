Performans anksiyetesi

3 yıllık evliyim. Fırıncıyım. Eşimle beraberken erken boşalma sorunum var. Geciktirici jel doktorlar önermedi. İşe yaramaz dediler. Acaba sizin önereceğiniz bir şey var mı?

Cinsel ilişki öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. İş ile ilgili olumsuzluklar, huzursuzluklar, güvensizlikler, yorgunluklar öncelikle cinsel ilişki isteğini azaltır. Stres-depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da olumsuz katkıda bulunur. Cinsel performansın azaldığıazalacağı- ya olmazsa fikriyle devam eden performans anksiyetesi dediğimiz evham başarısızlığın en büyük sebebidir. Eşinin olumsuz tavrı, kibiri, zor beğeniyor olması, şefkat hissin ilişki sırasındaki aşırı kontrolcü halin ise başarısızlığı kaçınılmaz kılar. Ayrıca testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir.

FİTOTERAPİYE BAŞLAYABİLİRİZ

34 yaşındayım. Halsizlik, bitkinlik ve şişmem oldu. Şişmanladım. 2 ay sonra doktora gitti. "Tiroidin az çalışıyor. Tiroid bezin iltihaplı" dedi. Hap verdi. Eczaneye sordum. Antibiyotik yok. Bu iltihap antibiyotiksiz geçer mi? Başka tedavisi var mı?

Anlattıklarınıza göre tiroid bezinin mikropsuz iltihabı olmuşsunuz. Hipotroidi dediğimiz tiroid bezinin az çalışmasına neden olmuş. Bunun için tiroid bezinin yaptığı hormonun ilaç şeklini kullan diye verilmiş. Mutlaka kullan. Bu tip tiroid bezi iltihaplanmasında antibiyotik tedavisine gerek yok. Ayrıca tiroid bezine ozon tedavisi uygulanabilir. Mezoterapik tedaviler uygulanabilir. Bize başvuran hastalarımızı değerlendirip tahlil özelliklerine göre tedaviler veriyoruz. Gerekirse fitoterapi dediğimiz bitki tedavileri başlıyoruz. Bu hastalık ameliyatla düzelen bir hastalık değil.

45 DAKİKA YÜRÜ

Pirinç pilavını çok seviyorum. Şişmanlatıyor diyorlar. Ben şişmanım. Ama pilavdan değil. Fazla hareket etmeyi sevmiyorum. Pilav yerken zayıflayamaz mıyım?

Zayıflarsın. Beyaz pirinç kan şeker dengesini olumsuz etkiler. Hangi gıda olursa olsun fazlası kilo yapar. Pilav yemek istiyorsan 1 su bardağı pirinç pilavı için 45 dakika yürümelisin. Bence kahverengi pirinçle pilavını yap. Sebzeyle tüket. İlave tuzsuz ayran veya yoğurtla tüket. Kilon ve sağlığın için iyi yapmış olursun.