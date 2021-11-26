Kuşkulanma paylaş

Doktor bey 4 aydır eşimle doğru düzgün cinsel ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. Başta bir şey demedim. Doktora git dedim. Gitmiyor. Başka bir kadın mı var acaba diye içim içimi yiyor?

ERKEN boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı, korkuyla ilgilidir. Uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir. Hastalıklar da erken boşalmaya neden olabilir. Psikolog-psikiyatristürolog takibi gerekir. Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemezler. Başka birisiyle birlikte olma nedeniyle erken boşalma olması ihtimali öncelikle sizin kaygı korkunuz olabilir. Karşılıklı güvensizlik çözümü küçültür. Anlayışlı ve gayretli olmanı öneririm. Her şeyini eşinle paylaşman kuşkudan iyidir.

AŞI OLMALISIN

Komşuma "Hepatit hastalığın var" demişler. Korunmak için nelere dikkat edeyim?

HEPATİT karaciğer iltihabı demektir. Çeşit çeşit hepatit var. Hangi hepatit mikrobu ile hastalandığı önemli. Ama genel olarak hepatitlerden korunmadan bahsedelim. Hepatit A ve E'den korunmak için özenli temizlik şart. Hepatit B ve D'den korunmak için korunmasız cinsel ilişkiden kaçının. Hepatit B'ye karşı aşılanın. Hepatit B'den korunmanın en güvenli yolu aşı olmaktır. Hepatit C'den korunmak için hasta kanıyla bulaşmış nesnelerle cildin delinmesinden sakının.

İLAÇ VE TAKİP

Aç tok fark etmiyor. Midemde ağrı, ekşime ve yanma var. Yardım edin

ÖNCE hastalığına uygun yaşam şekline geç. Yani mide bağırsak hastalıkları alışkanlıkların arttırdığı, sürdürdüğü hastalıklardır. Muhtemelen yemek borusu alt uç iltihabı (özefajit), mide iltihapları, oniki parmak bağırsak iltihap ülserleri bir arada devam ediyor. İç hastalıkları uzman muayenesi, diyet, yaşam şekli düzenlemeleri, gereğinde endoskopi, ilaç ve takip rotasını takip et. Söylenenleri uygulamazsan şikayet etmekten vazgeç çünkü tekrarlar. Karnın rahat etmezse kulağın rahat eder.

İDRAR KÜLTÜRÜ GEREK

36 yaşında bayanım. Sık sık idrar yolu enfeksiyonum oluyor. Bazı ilaçlar dokununca tamamlayamadım. Şikayetim devam ediyor. Ne yapmam lazım?

YENİ tedavi düzenlememiz gerekir. Tedavi edilmeyen iltihap böbrek ve idrar yolu organlarına zarar verir. Özellikle idrar yapma sonrası ve dışkılama sonrası temizlik doğru yapılmalıdır. Bazı mikroplar bazı antibiyotiklere karşı kendini koruduğundan etkilenmez. Mikropları çoğaltıp doğru antibiyotiği bulmak için idrar kültürü ve antibiyogram yaptırmalısın.