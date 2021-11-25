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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 25 Kasım 2021, Perşembe

Eşinle aşarsın

41 yaşındayım. Erken boşalma ve sertleşememe sorunum var. Kan tahlillerim normal. Hangi doktora gideyim?
ÖNCE üroloji uzmanına git. Kan tahlilleri derken neler yapıldı anlamadık.
Bazı hormon testlerini ve diğer tahlilleri üroloji uzmanı ister. Gerekirse iç hastalıkları, psikiyatri devreye girebilir. Eşinle günlük hayatındaki uyumun, uyumsuzluğunda bunda payı olabilir. Tespit yapıp tedbir al. Ayrıca eşinle cinsel hayatınızla ilgili durumunuzu paylaşıp konuşun. Bu sıkıntıyı birlikte nasıl aşarsınız diye birlikte düşünün.

PROSTATIM BÜYÜMÜŞ

Benim yaşım 68. Geçen hafta idrarda kan çıktı.
Tahlil yaptırdım. "Prostat büyümüş" dediler. Önceden de kum döküyordum.
Kum dökmek prostatı büyütür mü?
HAYIR büyütmez.
Prostat bezi hastalıklarında, idrar kese hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi, üroloji uzmanı muayenesi gerekir.
Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır. Birçok hastanın bu nedenle hastalığı ilerler.
Doğru üroloji uzman muayenesine.

ULTRASON ÇEKTİR

24 yaşındayım. Askerliğimi yaptım. Sağ tarafımda ağrı vardı. Ultrasonda safra kesesinde taş var dediler.
Yanlışlık olabilir mi?
ANLAŞILAN ürküpkorkup huzursuz olmuşsun. Güven duyduğun bir yerde tekrar ultrason çektir. Safra kese taşı ailesel, diyet, hormon, kan-karaciğer hastalığı, alkol, kullanılan ilaçlar gibi birçok konudan etkilenebilir. Erken yaşta da görülebilir. Ayrıca hızlı kilo verenlerde de safra taşı oluşabilir. Genç bir bayan olarak yakın zamanlarda hızla kilo verecek uygulamalar yaptıysan sebep bu olabilir.
İç hastalıkları uzmanı ve gerektiğinde genel cerrahi uzmanının tavsiyelerine kulak ver.

ÖKSÜRÜĞE DİKKAT

Amcam akciğer kanseri oldu. Biz de korktuk. Kanser olursak nasıl anlarız?
KANSER başta sıradan şikayetlerle başlar. Bu nedenle hangi şikayet olursa 3 haftadan uzun sürerse mutlaka doktor muayenesi olun. Bununla beraber uzun süreli öksürükler, öksürük sonrası kanama, kanlı balgam, hırıltılı solunum, nefes darlığı, göğüs ve kemik ağrıları, yutma zorluğu, ses kısıklığı, kilo kaybı şikayetlerini önemseyin.

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