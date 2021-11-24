İlaçlar beni bitirdi

41 yaşındayım. Benim de babamın da tansiyonu yüksek. Doktor tansiyon ilacı verdi. Bu seferde cinsel hayatım allak bullak oldu. Ölmeden mezara girdim sanki. Onu yeme, bunu yeme. İlacı kesmek istedim. Tansiyonum yükseldi. Bana yardım edin.

Hipertansiyon. Adı üstünde yüksek gerilim demek. Sıkıntı varsa çare de var. Ailesel yatkınlığının üstüne gergin kişiliğin erken yaşta tansiyonunu yükseltmiş. Hipertansiyon uzun sürede cinsel hayatı etkileyebilir. Ancak anladığım kadarıyla ilaçtan sonra cinsel hayatın bozulmuş. Bazı tansiyon ilaçları iktidarsızlık, erektil disfonksiyon yapabilir. Hemen doktoruna git. Başka ilaç versin. Düzenli beslenmek, iyi uyumak, hareket etmek gerekiyor. Hayat şeklini ve alışkanlıklarını değiştir. Yoksa hastalık seni değiştirecek.

KİLOLARINDAN KURTUL

Nafiz bey şişmansın deyip iştahımı kaçırıyorlar. 101 kiloyum ama 182 boyundayım. Yani kısa sayılmam şişmanım ama obez miyim? Zayıflamalı mıyım?

Boyum uzun, kemiğim kalın sohbeti çok geçerli değil. Çünkü boy kilo uyumu önemli. Beden Kitle İndexi (BKİ veya BMI) denilen orana göre cümle kuruyoruz. Bu hesaplamaya göre ise olmanız gereken ideal kilonuz 77 kilogram. Yaklaşık 24 kilo fazlanız var. Ve yine bu hesaba göre BKİ veya BMİ dediğimiz beden Kitle İndexin: 30.5 yani obezite tanısı alıyorsun. Zayıflaman şart. Önce aklen, fikren kendini haklı ve doğru çıkarmaktan vazgeç. Bu sana zarar verir. Bir an evvel fazla kilolarından kurtul.

HORMON KARMAŞASI

Askerde göğüslerim büyüdü. Cinsel organımda ağrı ve kilo kaybı şikayetim oldu. Doktora gittim. Benden kadınlık hormonu testi istemişler. Neden?

Erkeğin memesinin kadın memesi gibi büyümesine jinekomasti diyoruz. Özellikle kadın hormonu olarak bilinen östrojen hormonudur. Ancak erkeklerde de bulunur. Laboratuardaki arkadaş hem konuyu bilmiyor, hem de bilmediğini bilmiyor. Östrojen hormonu üreten kanserler erkeklerde kadın memesine benzer meme büyümesi yapabilir. Ayrıca çeşitli kanser hastalığı ilaçları da jinekomasti yapabilir.

SUCUK BAŞ AĞRITIR

Bir yıl önce migrensin dediler. Birkaç kez bakla yedikten sonra çok şiddetli baş ağrılarım oldu. İlgisi var mı?

Migren atağı bazı gıdalarla tetiklenebilir. Özellikle peynir, midye, karides, kalamar gibi deniz ürünleri şiddetli baş ağrılarını başlatabilir. Ayrıca konserve besinler, alkollü içecekler (bira, şarap, viski), yağlı ve baharatlı yiyecekler, sakatatlar (karaciğer, beyin, böbrek, işkembe), sucuk, salam, sosis, pastırma gibi şarküteri ürünleri (sodyum nitrat içerirler), maya, hazır et ve tavuk suyu tabletleri başınızı ağrıtabilir.