Menopoz akla gelmez

32 yaşında bayanım. 3 yıllık evliyim. 6 aydır eşime karşı istek duyamaz oldum. Kafamı bir şeye takmıyorum. Menopoza mı giriyorum?

Cinsel isteksizliğin en sık rastlanan nedeni psikolojiktir. Çeşitli sebeplerle cinsel isteksizlik başlayabilir. Bu anlattıklarınla direk menopoz durumu da hemen aklımıza gelmez. Bununla beraber gün içindeki kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve apış arasında kıllanma olayını başlatır. Boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar. Yani bu şikayetlerle önce testosteron ölçümü yaptır.

GREYFURT SUYUNA DİKKAT

Hocam 52 yaşında tansiyon hastası oldum. Kolesterolüm de yüksek çıktı. Greyfurt suyu zararlı mı?

Greyfurt suyu bazı ilaçların etkisini azaltır. Kolesterol: Lovastatin, atorvastatin, simvastatin, simvastatin/ ezetimibe. Alerji: Fexofenadine, terfenadine. Tansiyon: Nimodipine, felodipine, nisoldipine, nicardipine, verapamil. Psikiyatri: Buspirone, triazolam, carbamazepine, diazepam, midazolam, sertraline. Mide: Cisapride. Bağışıklık: Cyclosporin, tacrolimus. Ağrı kesicilerden: Methadone. İktidarsızlık: Sildenafil. AİDS ilaçlarından: Saquinavir. Ritim bozukluğu: Amiodarone, disopyramide etken maddesine sahip ilaçları kullananlara greyfurt ve suyunu tüketmemeleri önerilir. İlaçlarınızın etken maddelerini okuyun. Burada yazanlar varsa greyfurttan uzak dur.