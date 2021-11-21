Utanmaktan vazgeç

16 aydır eşimle korunmuyoruz. Ama çocuğumuz da olmuyor. Biri sorar diye akrabalarla görüşmeyi kestim. Adım kısıra çıkacak! Kadın doğum uzmanı eşime normal dedi. Vallahi depresyona girdim. Ne yapayım?

"HERKES ne diyecek?" diye utanmaktan vazgeç. Çocuk olunca da başka şeyler sorarlar. Akrabalara gitmiyorsun anladım. Ama niye üroloji uzmanına gitmiyorsun onu anlamadım. Önce hastalığı tespit edelim. Sorun ne olursa olsun bir sürü çözüm ihtimali var. Üreme sistemi idrar yolu enfeksiyonları, varikosel, hormon hastalıkları, stres, üreme organlarındaki doğumsal yapı farklılıkları söz konusu olabilir. Ayrıca bir sebep olmadan da sperm sayısı, hareketlilik veya spermin şekilsel özelliklerinde bozukluklar olabilir. Haydi bir dahaki bayrama hazırlık yap. Doğru üroloji uzmanına git.

RİSKİN NEDENİ PIHTI

Annem 71 yaşında. Kalçası kırılmış. Hastanede yatıyor. 'Ameliyatı da riskli, sonrasında da hayati riski fazla' dediler. Ameliyattan sonra neden hayati riski olur?

RİSKİN nedeni damar içinde pıhtı oluşmasına bağlı ani ölümler, solunum, kalp, böbrek, beyin çalışması bozukluklarıdır. Bilinen tüm tedbirler tam ve doğru uygulansa da bu ihtimal sıfırlanamıyor. Uzun süre hareketsizlik ve ileri yaşla ilgili riskler de düşünüldüğünde ameliyat ve sonrasının zorluğu artar.

MAGNEZYUM DA ÖNEMLİ

Yaşım 62. Yüzümde biraz kırışıklıklar var. Cildimin sağlığı için doğal uygulamalar nelerdir? Ne önerirsiniz?

ÖNCELİKLE doğal beslenin. D vitamini, magnezyum ve çinko kan düzeylerine baktırın. Mutlaka temiz olmasını sağlayın. Arıtılmış su ile yıkamak yumuşaklık sağlayacaktır. Aynı şekilde arıtılmış su ile duş almanızda tüm cildiniz için fayda sağlayacaktır. Cilt altındaki dokunun doğal olarak desteklenmesi P.R.P. uygulamasıyla sizden alınan kan plazmasıyla yapılan özel bir tedavidir. Sigara ve alkolden uzak durmak cildiniz için yapabileceğiniz en önemli koruma olacaktır.