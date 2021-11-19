Her şeyin aşırısı zarar

24 yaşındayım. Askerliğimi yaptım. Hep aklıma cinsellik geliyor. Kendi kendime tatmin oluyorum. Bu bir hastalık mı?

YAŞIN gereği bu doğal. Cinsel ilişkinin temelinde üreme dürtüsü yatar.. Askerliğini bitirdiğine göre herkes sana "Evlen artık" diyordur. Bence de büyüklerini dinle. Her şeyin aşırısı zarardır. Aşırı olarak kendi kendini tatmin etmek, ruhsal hastalıklarda da rastlanan bir durumdur. Umarım seninkisi böyle değildir.

KANSER KESİN DEĞİL

Şimdi 37 yaşındayım. Halam meme kanseri oldu. Benim şikayetim yok. Tahlillerim normal. Ama riskim var mı merak ediyorum. Gen testi yaptırmak istersem neye baktırmalıyım?

EĞER ailede meme kanseri olan bir akrabanız varsa düzenli meme muayenelerinizi ihmal etmeyin. Gen mutasyonu olarak BRCA1, BRCA2 dediğimiz mutasyonlarda risk artışı söz konusu olabilir. Ama her şeye rağmen yine de kesinlikle kanser olacaksınız demek değildir. Sigara, şişmanlık, stres, kimyasallara temas gibi riskleri de azaltmaya çalışın.

SENDROMA İŞARET

Yoga yapıyorum. Sık sık eklemlerim ağrıyor. Baktırdım romatizmam yok. Çalışırken de el bileklerimde avuç içimde ağrılar oluyordu. Ne yapmalıyım?

YAPTIĞINIZ egzersiz, spor her ne olursa olsun kas ve bağlarınınızı ısıtmadan yapmayın. Çok kolay egzersize bağlı zedelenmeler olur. Eğer hastalığa bağlı bir durum yoksa özellikle kas ve lif yapınızın zayıf olma ihtimali araştırılmalı. Başvuran hastalarımın öncelikle bağ doku ve lif yapısının değerlendiririm. D vitamini, magnezyum, çinko seviyelerini tespit ederim. Ayrıca çalışırken ki şikayetlerinizi de düşünürsek mutlaka karpal tünel sendromu açısından EMG testi yaptırırdım.