Vav TV İzle
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 18 Kasım 2021, Perşembe

50’de istek azalır

Eşim cinsel ilişkimizde eskisi gibi sertleşemiyor. Prostat olmasın dedik. Ürolojiye gitti. Erken andropoz olabilirsin demiş. Andropoz kaç yaşında başlar?
50 yaş üstü erkeklerdeki testosterondaki düşüşe andropoz denir. Erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur, güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar, sıkıntılı ruh hali artar.

SAĞLIKLI GEBELİK
İlk gebeliğim. 4 haftalık gebeyim. Modacıyım. İnternetten sağlıklı gebelik için yazı okumaktan yoruldum. Özellikle bağışıklığımı nasıl güçlendiririm?
ÖNCE gerilme. Sen rahatsan bebek rahat. Pırasa, karnabahar, brokoli, lahana, soğan ve sarımsak tüketimini eksik etme. Kırmızıbiber, yeşil biber, maydanoz C vitamininden zengindir. D vitamini için mutlaka günde 40 dakika güneşlen. Ayrıca besinsel destek olarak somon, yumurta ve sütü tüket.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU 50’de istek azalır
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA