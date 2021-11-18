50’de istek azalır

Eşim cinsel ilişkimizde eskisi gibi sertleşemiyor. Prostat olmasın dedik. Ürolojiye gitti. Erken andropoz olabilirsin demiş. Andropoz kaç yaşında başlar?

50 yaş üstü erkeklerdeki testosterondaki düşüşe andropoz denir. Erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur, güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar, sıkıntılı ruh hali artar.

SAĞLIKLI GEBELİK

İlk gebeliğim. 4 haftalık gebeyim. Modacıyım. İnternetten sağlıklı gebelik için yazı okumaktan yoruldum. Özellikle bağışıklığımı nasıl güçlendiririm?

ÖNCE gerilme. Sen rahatsan bebek rahat. Pırasa, karnabahar, brokoli, lahana, soğan ve sarımsak tüketimini eksik etme. Kırmızıbiber, yeşil biber, maydanoz C vitamininden zengindir. D vitamini için mutlaka günde 40 dakika güneşlen. Ayrıca besinsel destek olarak somon, yumurta ve sütü tüket.