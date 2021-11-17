Aşkımıza kriz girdi

Eşim kalp krizi geçirdi, ilaç alıyor. Cinsel hayatımızı nasıl düzenleyeceğimizi bilemiyoruz. Krizden önce doyumlu bir ilişki yaşıyorduk. Doktora söylemeye çekiniyoruz. "Hasta hasta neyi düşünüyorlar" derler mi?

CİNSEL hayat içinde öneri istenmesi ve verilmesi doğal bir durumdur. Ayıp bir yanı yoktur. Nasıl ki hastalıklara uygun yemek yeme, hareket önerileri veriliyor, doktorunuzla mutlaka görüşün. Her hastanın hastalığı kendine özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz. Uygun ve düzenli egzersizler, hareketler cinsel ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir. Alkollü ve sıcak ortamda cinsel ilişkiye girmekten sakının. Zaman kısıtlıysa erteleyin. Yetişme hissi ve gerilim sakıncalıdır. İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı cinsel ilişki için uygun zaman olabilir. Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler ilişki öncesinde alınabilir.

NEFESİNİ ZORLAMADAN TUT

4 aydır ara sıra hıçkırık nöbetlerim oluyor. Şişmanım ayrıca. Tahlil yaptırdım, kan filan normal çıktı. Ne yaparsam geçer?

6 SAATTEN uzun süren hıçkırıklarda doktora başvur. Gerekirse tekrar tıbbi destek al. Öncelikle kese kağıdı içine soluğunu al-ver. Nefesini çok zorlanmadan tutabildiğin kadar tut. Yeni başlayan kısa süreli hıçkırıklar yüksek sesle uyarma, acı, ekşi, aşırı soğuk ve sıcak vb. gibi tatma duyusunu uyarma veya parlak ışıkla görme duyusunu uyarma gibi ani reflekslerle bastırılabilir.

BULANTIYA KARŞI ZENCEFİL

9 haftalık gebeyim. 2 haftadır bulantım oluyor. Ne önerirsiniz?

EN sık rastlanılan gebelik şikayetlerinden biri bulantı kusmadır. Hamile kalınmasından 5-6 hafta sonra başlar. 2-3. aylarda oldukça artar. Sonra yavaşlar. Protein içeriği yüksek gıdalar, B6 vitamini, zencefil dengeli tüketilirse faydalı desteklerdir. Ancak bir iç hastalıkları uzmanı ve kadın doğum uzmanı takibiyle ilaç kullanımın düzenlenmelidir. Kafana göre ilaç kullanma.