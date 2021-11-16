Aşkta panik atak!

Yeni evliyiz. 2 aydır panik atak yüzünden hanıma yaklaşamıyorum. Tedaviye de başladık. Ne önerirsiniz?

BU kişiden kişiye bağlı olarak değişir. Gerek ruhsal olarak istek, gerekse bedensel olarak yeterlilik söz konusu ise ilişki gerçekleşebilir. Ancak bazı fiziksel ortamlar ve rahatsızlıklar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Sana tavsiyem tedavine devam et. Sıkıntın devam ederse önce iç hastalıkları uzmanına ardından bir psikoloğa muayene ol.

ATEŞİM DÜŞMÜYOR

Ateş gibi yanıyorum. Ölçünce normal çıkıyor. Adet döneminde fazla oluyor. Adetle ilgisi var mı?

VAR. Ateş yükselmesi ile ateş basması farklı şikayetlerdir. Vücut ısısı ölçülerek ayırt edilir. Bir insanın normal vücut ısısı; cinsel aktivite durumuna, yemek ve sıvı alma durumuna, kadınlarda adet zamanına göre değişkenlik gösterir. Vücut ısısı çeşitli hastalıklarda yükselebilir. Adet döneminde ateş basması daha sık görülebilir.

EŞİM HEP KAÇIYOR

65 yaşında yeni evli bir damadım. Hanım "Yaşımız kemale erdi" diyerek bana yanaşmıyor. Benim de tansiyonum çıkıyor. Bunu istemem hastalık mı?

CİNSEL isteğin fazla veya kontrol edilemez olması durumunda bazı hastalıklar aklımıza gelebilir. Özellikle testosteron maddelerinin aşırı üretilmesine neden olan hastalıklar araştırılabilir. Erkeklerde testosteron yapımı 70'li yaşlardan sonra düşebilir. Yeterli testosteron üretimi varsa istek devam eder. Eşinizin testosteron düzeyi azaldığı için de cinsel isteği azalmış olabilir.