Eşinle birlikte çöz

DOKTOR bey 2 yıllık evliyim. 5 aylık bebeğim var. Gebe kaldığımdan beri eşimle cinsel ilişkiye girmek isteğim neredeyse kalmadı. Çocuğumu emzirmeye devam ediyorum. Bununla ilgisi var mı? Ne yapayım?

Sık sık karşılaşılan bir şikâyetiniz var. "Cinsel isteksizlik" diye tarif edilir. Cinsel ilişkiye girme isteği özellikle gebelik ve annelik sürecinde azalabilir.

Bedensel hastalık ihtimalleri olsa da daha çok sosyal ve ruhsal sebepler ağırlıktadır. "Anneyim ayıp değil mi?" sorusu akılda yankılanabilir. Anneliğin kutsallığı ile uyuşmayan bir davranış gibi düşünülmeye başlanabilir. Gebelik ve anneliğe ait sorumluluklar, yorgunluklar ve stresler cinsel ilişki isteğini geri plana atabilir. Hatta eşinizde yine aynı nedenlerle size cinsel anlamda talepte bulunmayabilir. Bu da durumu daha da çözülmez yapabilir. Eşinizle bu konuyu paylaşın. Birlikte çözüm üretin. Gerekirse psikolog, kadın hastalıkları uzmanı veya iç hastalıkları uzmanından destek alın. Bu günün işini yarına bırakmayın.

KAYGI HASTALIĞIN TEMELİ

NAFİZ hocam, 27 yaşındayım. Cinsel organımda siğil, sivilce gibi değişiklikler var. 3 aydır şikayetlerim oldu. Ama adetlerim düzenli. Kanser yapar mı?

Yağmur yağmadan ıslanmaya başlamışsın. Panik ve korku hastalıkların temelidir unutma. Korkular bağışıklık sistemimizi bozar. Sonra da hasta oluruz. Sakin ol. Önce her cinsel organ siğili kanser yapmaz. Senin hastalığının tanısının konması lazım. Hemen kadın hastalıkları uzmanına git. Korkulu rüya görmektense uyumamak daha iyidir derler. Hemen tanı koyalım, sıkıntılarına çare bulalım. Cinsel organ siğillerini genellikle Human Papilloma Virüs (HPV) dediğimiz virüs yapar. Bazı HPV tipleri, rahim ağzında kansersi değişikliklere, rahim ağzı, penis ve makat kanserlerine neden olabilir. Bazı HPV tipleri ise kanser riski taşımaz. Basit siğil yapar. Bunları ayırt etmeden tedavi ve takip düzenlenemez. Doktorun önerirse HPV aşısı da yaptırabilirsin.

MESELE KALSİYUM DEĞİL

MENOPOZ doğal bir durum olduğu için doğal gıdalarla bir tarif verebilir misiniz? Kemik gibi gıdalar yesek kemik güçlenir mi?

Bütün mesele kalsiyum almak değil. Güneşe temas ederek D vitamini almalı, bol bol hareket etmeli ve dengeli beslenmeliyiz. Ayrıca sütün adı çıkmış. Maydanoz, nane, üzüm pekmezi, tarhana, asma yaprağı, kuru fasulye, ve kuru bamyanın 100 gramında 100 gram sütte bulunandan en az 2 kat fazla kalsiyum bulunur. Keçiboynuzundaki kalsiyum miktarı da sütten çok fazladır. Yine de süt ve süt yerine geçen yoğurt, peynir ve süt tozu gibi sütten yapılan besinler ile günlük kalsiyum ihtiyacımız karşılanabilir. 19-50 yaş arası erişkinlerin günde 1000 miligram kalsiyum alması gerekir. Günlük süt tüketiminin en az yarım kilo olması önerilmektedir. Menopoz sonrası kadınların ise 3-4 porsiyon süt ve yerine geçen besinleri tüketmeleri gerekir.

NEFESİNİ ZORLAMADAN TUT

4 aydır ara sıra hıçkırık nöbetlerim oluyor. Şişmanım ayrıca. Tahlil yaptırdım, kan filan normal çıktı. Ne yaparsam geçer?

6 saatten uzun süren hıçkırıklarda doktora başvur. Gerekirse tekrar tıbbi destek al. Öncelikle kese kağıdı içine soluğunu al-ver. Nefesini çok zorlanmadan tutabildiğin kadar tut. Yeni başlayan kısa süreli hıçkırıklar yüksek sesle uyarma, acı, ekşi, aşırı soğuk ve sıcak vb. gibi tatma duyusunu uyarma veya parlak ışıkla görme duyusunu uyarma gibi ani reflekslerle bastırılabilir.