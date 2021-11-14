Uykularım kaçıyor

20 yaşındayım. Çok utanıyorum. Cinsel organım küçük. Arkadaşlarım da "Çocuğun olmaz" diyor. Artık uykularım kaçmaya başladı. Korkuyorum. Böyle bir şey olur mu?

OLMAZ. Korkularını hemen çöpe at. Tıbben böyle bir durum yok. Bu panik atak yapar. Organ işlevini bozar, azaltır korkularını arttırır. Her beden farklıdır. Öncelikle Üroloji Uzmanı'na muayene ol. Merak ettiklerini, korkularını anlat. Rahatlarsan sorunun çözüldüğünü göreceksin.

ÇOCUK PANİĞİ

Yeni evliyiz. Eşimle karar verdik ben prezervatif kullanıyorum. Ancak kullandığımızın son kullanma tarihi geçmiş. Panik yaptık! Ne yapalım?

ÖNCELİKLE alış verişlerinizde son kullanama tarihine dikkat edin. Son kullanma tarihi geçen besinler ve herhangi bir ürün nasıl alınmıyorsa prezervatife kesinlikle almayın. Son kullanma tarihi geçen ürünler amacını gerçekleştirmenin dışında sağlığınıza da tehlikeye atabilir. Sonra tabi ki bekleyin. Eşiniz adet tarihini takip edin. Müjdeli haber alırsanız "Her işte bir hayır var" demeyi unutmayın.

YENİ EVLİYİZ AMA...

Hocam biz yeni evliyiz. Eşimle birlikte olurken canım acıyor. Eşim yavaşlasa da fark etmiyor. Şikayetim devam ediyor. Neden böyle oluyor? Ne yapalım?

ANLATTIKLARINA bakılırsa Vulvar Vestibulit Sendrom dediğimiz bir duruma benziyor. İlişki başlangıcından itibaren Vajina girişinde keskin acı, yanma ve batma ile kendisini gösterir. Hastalar ilişki sırasında yaşadıkları bu derin acıyı 'açık yaraya tuz basma' şeklinde tarif ederler. Zamanla vajinal kuruluk, orgazm olamama ve cinsel isteksizlik sorunları da ortaya çıkar. Öncelikle Kadın Hastalıkları Uzmanına başvurmalısın. Tedavi edilebilir bir durumdur korkma. Ayrıca sıkıntını eşinle de paylaş. Destek al.