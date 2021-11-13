Yüz yüze konuş
Evlenirsek ne yapacağım bilmiyorum. İnternetten bir şeyler öğrenebilir miyim?
Amerikalıların eğitimde kullandıkları "İnternetten yüzme öğrenilmez" diye bir ifadeleri vardır. Yani bilgi ayrı uygulama ayrı.
Yaşandıkça tecrübe edinecek insan. Evlenince eşinle beraber her konuyu paylaşacağından kaygın olmasın. Ayrıca internet cinselliğe ait görüntüler için kulanıldığında bedensel, ruhsal ve sosyal sorunlara sebep olabilir.
Yeterince sorunun var gibi, yenilerini ekleme.
İstersen şimdi evlenmeden önce üroloji, iç hastalıkları uzmanına bu konularda danışarak bilgi alabilirsin.
Yüz yüze görüşme daha kalıcı bilgilenmeni sağlar.
YOĞURTLA İSHALİ UNUT
Ben 46 yaşındayım. Evde herkes ishal. Eczacı antibiyotikli yoğurt ye dedi.
Antibiyotikli yoğurt olur mu?
Bu anlattığınız yoğurt "Probiyotik yoğurtlar"dır.
Yararlı mikroplar bağırsaklarımızda azalırsa ishal olabiliriz.
Bu tip yoğurtlarda yararlı mikroplarla bağırsak düzenini yeniden sağlarlar.
Viral ishaller, turist ishali, antibiyotik ishali, C. Difficile enfeksiyonu, poşit tedavisi, irritabl bağırsak sendromu, kronik kabızlığın bazı türleri, inflamatuar bağırsak hastalıkları, laktoz intoleransı, cerrahi sonrası enfeksiyonların önlenmesi, astım, alerjik rinit, besin allerjileri gibi allerjik hastalıklar, karaciğer yağlanması, idrar yolu hastalıklarında bu yoğurtlar destek olarak kullanılabilir.
ÜZÜLMEK SORUN ÇÖZMEZ
21 yaşında bir bayanım.
Hem kiloluyum, hem kıllıyım, hem de şişmanım.
Arkadaşlarımın arasına bile katılmak istemiyorum.
Adet düzensizliğim de beni sinirli yapıyor. Doktorlardan da çekiniyorum.
Ne önerirsiniz?
Duygusal ve hassas bir bayan olduğunuz kesin. Tabii bir de utangaç. Çoktan doktora gitmeliydin. Bu anlattıkların Polikistik Over dediğimiz bir hastalıkla uyumlu.
Yumurtalıklarındaki kistler ve hormonal farklılıkların bu şikayetlere neden oluyor.
Önce hormon testleri gerekli. Bir de karın ultrasonu yaptırmalısın.
İlaç tedavileri, stres kontrolü ve egzersizle bu şikayetlerin yoluna girer.
Umutsuzluğa gerek yok.
Üzülmek hiçbir sorunu çözmez.
GEBELİK RİSKİNİ AZALTIR
7 aydır adet düzensizliğim var. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Ara sıra ucundan süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?
Olabilir. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH, prolaktin testi yaptırmak gerekir.
Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme. Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.
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