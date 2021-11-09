Eşim şüpheleniyor

Hocam, ben bitiğim. 5 aydır depresyon ilacı kullanıyorum. Son 2 aydır eşimle ilişkide sertleşme sorunum başladı. Eşim 'Başka bir kadın mı var?' diyor. Aldattığımdan şüpheleniyor. Ben ondan başkasına bakar mıyım? Ne yapmalıyım? Bir yol gösterin.

ÖNCE sabır. Hem stres, hem de depresyon ilaçları yan etki olarak sertleşme sorunu yapar. Bu hastaların yaklaşık yüzde 25'inden çeşitli ilaçlar sorumludur. Bunlar genellikle anti depresan ilaçları, uyku ilaçları, tansiyon ilaçları, ağrı ilaçları ve prostat kanserinde kullanılan ilaçlardır. Eşin hemen kendisi için en kötü ihtimali söylemiş. Oldukça cesur ve dürüst davranmış. Mutlu ol. Onu bilgilendir. Her türlü sıkıntıyı paylaş. Erkeklik gururu gibi bir yanlışa düşme. Her şey bizim için...

KASLARI DA KORUR

34 yaşındayım. Kendimi dinç ve güçlü hissediyorum. Bağışıklığım için kupa tedavisi yaptırıyorum. Arkadaşlarım işe yaramadığını söylüyor. Siz ne dersiniz?

KUPA tedavisi yaklaşık 2 bin 500 yıldır insanlık tarafından kullanılan kadim bir tedavidir. Vakum terapi, kuru hacamat isimleriyle de bilinir.

Kan ve lenf dolaşımının kalitesini arttırır. Bağışıklığımız bu nedenle tam kapasite ile en verimli şekilde sağlanır. Ağrısız, sızısız, yaklaşık otuz dakika süren bir uygulama ile birçok ilacın, ameliyatın yapamayacağı bağışıklık artışı sağlanır. Faydası sadece bağışıklık sistemiyle sınırlı değil. Kas ve lif esnekliğini arttırır. Ağrılarımızın azalmasını sağlar. Sen arkadaşlarını dinleme. Uzmanlardan görüş almaya devam et.

MENOPOZ KORKUSU

51 yaşındayım 6 aydır adet görmüyorum. Bir de sık sık idrara çıkıyorum. Bu menopoz belirtisi mi? Eğer menopoza giriyorsam neler yapmalıyım?

MENOPOZ, değişen hormonlar nedeniyle ortaya çıkan bir süreçtir. Bu olasılık gerçek mi diye bazı hormon testleri bakılır. Bu dönemde en sık şikayet sıcak basması, terleme, yorgunluk, uykusuzluk, depresyon, stres, kaygı, iştah değişiklikleri, sinirlilik, baş ağrısı, depresyon, huzursuzluk, eklem ve kas ağrıları, çarpıntı hissi ve uykusuzluk gibi şikayetler de olabilmektedir. Ancak sık idrara çıkma şikayeti varsa öncelikle idrar yolu enfeksiyonu ihtimali düşünülür. Ayrıca idrar kesesinin diğer hastalıkları açısından da takip edilir.

TEDAVİ EDİLMELİ

Doktor Bey, cinsel organımdan sarımsı akıntı geliyor. İdrarda yanma da başladı. Bu hastalık nedir?

ANLATTIKLARIN bel soğukluğu hastalığı olarak da bilinen Gonore hastalığını düşündürüyor. Gonore cinsel yolla bulaşan yaygın hastalıklardan biridir. Etkeni 'Neisseria gonorrhoeae' isimli mikroptur. Rahim ağzı, rahim, tüpler ve idrar yolları gibi sıcak ve nemli bölgelerinde kolayca çoğalabilmektedir. Ağız, boğaz, göz ve anüs bölgelerinde de görülebilir. Üroloji Uzmanı, İç Hastalıkları veya Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol. Testler yapılsın.