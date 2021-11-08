Cinselliğe kereviz

KEREVİZ yiyince midem bulanıyor. Yararlı diye yemek istiyorum. Nasıl yesem iyidir?

Kerevizin haşlaması yoğurtla şahane olur. Sevdiğin salatalar ve baharatlarla zenginleştir. Kereviz mideyi kuvvetlendirir, iştah açar, iç salgı bezlerini ve özellikle vücutta çok çeşitli vazifesi olan böbrek üstü bezlerini çalıştırır, karaciğer ve böbrek çalışmasını düzenler. Böbrek kumu ve taşı olan kişilerin tüketmesi önerilir. Zayıflayamıyorum diyenler sofralarına kerevizi koysunlar. Ha tabii cinsel faaliyeti arttırması da cabası.

TUZU AZALTARAK BIRAK

ÇARPINTIM oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. İlaç kullanıyorum. Perhiz şart mı? Perhizde nelere dikkat edeyim?

Çay, kahve, sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık-tokluk, sıcaksoğuk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıyı tetikler. Bazı ilaçlar çarpıntıyı etkiler. Örneğin öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları da çarpıntı yapabilir. Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir.

Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması, ilaç dışı yardımcı uygulamalardır.

Tabii yaparsan.

KAFANA FAZLA TAKMA

21 yaşındayım. Askere gideceğim. Memelerim şiş. Erkeklerde meme şişer mi? Şişmanım diye olur mu?

Bu duruma 'jinekomasti' diyoruz. Jinekomasti, çesitli faktörlerin etkisiyle erkek memesinde fibroepitelyal yapıların gelişimi ve kadın memesine benzer bir görünüm kazanması olarak tanımlanabilir. Doğal bazı değişiklikler, hastalıklar, tümörler ve alınan bazı ilaçlar sonucu jinekomasti gelişebilir. Östrojen dediğimiz hormon yapımı fazla olabilir. Kafana o kadar takma. Yaklaşık her 10 erkekten 6'sında bu durum olabilir. Şişmanlıkta da bu durum sık görülür. İç hastalıkları uzmanına muayene ol.

DİYET KİŞİYE ÖZELDİR

ŞİŞMANIM diyete başlamak istiyorum. Ama en yakın arkadaşım yanlış diyet yapmış, yüzü zayıfladı. Kurukafaya döndü. Bana ne önerirsiniz?

Sana özel diyet hazırlanmalı. Gittiğin diyet uzmanı sana uygun tespit ve plan yapmalı. Hızlı ve size uygun olmayan listeler sıkıntıya neden olur.

Kalori dengesi sağlanmış olmalı. Besin çeşitliliği sağlanabilmeli. Aksi diyetler bedeni inceltmekten ziyade kas kaybı ve en çok da yüzün çökmesi ile sonuçlanmaktadır.