Aşkta kalp sorunu

59 yaşındayım. 11 sene önce By-pass oldum. Sonra sertleşme sorunum başladı. Bu neden oldu? Nasıl düzelebilirim?

GEÇMİŞ olsun. Kalp damar tıkanıklığı olan bir bedende cinsel organa giden damarlarda da tıkanma olabilir. Bu da sertleşme sorunları yaratabilir. Ayrıca kalp ameliyatı sonrası alınan tansiyon ve stres azaltıcı ilaçların yan etkisi olabilir. 60 yaşından sonra erkeklerde testosteron hormonu azaldığından kadınlardaki menopoza benzer andropoz hali görülebilir. Öncelikle İç Hastalıkları veya Kardiyoloji Uzmanı'yla görüş. Gerekirse Üroloji Uzmanı muayenesini başlatalım. Eğer cinsel ilişkinin kalbine, sana ve hayatına zarar verebileceği korkusu varsa bu da sertleşme sorunlarına neden olabilir.

EŞİM BANA KIZGIN

25 yaşındayım. İki aylık evliyim. Evlenirken aileler arasında sıkıntılar oldu. Şimdi eşimle ilişkide sorun yaşıyoruz. Sanırım bana kızgın. Ne yapayım?

CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi huzursuzluk durumlarına ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur.

İhmal etmeyin. Yoksa geleceğinizi olumsuz etkiler. Eşinin Kadın Hastalıkları Uzmanı'na muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir. Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Yine de eşinin gönlünü al. Kız evi naz evi. Belki de bu durumun hiç katkısı yoktur. Günahını alma.

DOKTORUNLA GÖRÜŞ

Guatr hastasıyım. Ameliyat gerekiyormuş. Gün aldım ama ameliyatın risklerini tekrar size danışmak istedim. Olayım mı?

BU ameliyatta kanama, "Recurrent laryngeal sinir" yaralanması ve Paratiroit bezlerinin hasarlanması söz konusu olabilir. Ayrıca tiroit operasyonu yapacak cerrahın çok deneyimli olmaması da daha sık komplikasyon görülme nedenidir. Bu ameliyatta herhangi bir komplikasyon riski yüzde 2'den daha az olmalıdır. Bununla birlikte bu oranlar cerrahın tecrübesine bağlı olarak değişmektedir. Ameliyat öncesi hastalar ameliyat olacağı cerrahından operasyonun alternatif tedavi yöntemleri, risk ve faydaları hakkında bilgi almanı da öneririm.

SIKINTIM ERKEKLİK

59 yaşındayım. Yeniden evlendim. Eşim 48 yaşında. Sürekli ilişkiye girmek istiyor. Ancak ben son zamanlarda yeterince sertleşmeden boşalmaya başladım. Erkekliğimle ilgili bir hastalık olabilir mi?

HER şeyin aşırısı zarardır. Sık cinsel ilişki cinsel organlar, haz duyma, orgazmla ilgili farklılıklar yaratabilir. Hastalık olma şartı yok. Dinlenme dönemi gerekir. Eşinizle ilgili olarak bir değerlendirme yapmak gerekebilir. Kadınlarda doyumsuzluğa, cinsel taşkınlığa neden olan cinsel ilişkiye girme isteğine nemfomani diyorlar. Bu isteklilik devam ederse bu da aklında olsun.