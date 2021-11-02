Kısa sürüyor

Nafiz Hocam eşimle ilişkimiz 7-8 dakika sürüyor. Ben mutluyum ama eşim memnun değil. Bu hal için erken boşalma denebilir mi?

İLİŞKİDE zevk alma durumu dakikayla ölçülmez. Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin. Kadınların orgazm durumu erkeklerden farklıdır. Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu olabilir. Bu durum, genç kadınlarda sık görülmektedir. Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır. Eşinin rahatlamasını istiyorsan, düşüncelerine önem ver.

ÇOCUK SIKINTISI

Kardeşimin 3 çocuğu var. Benim daha bir tane. Sağlıklıyız ama başka çocuğumuz olmadı. İlişkimiz haftada iki üç kez devam ediyor. Sayıyı mı arttırsak?

DOKTOR muayenesi şart. Eşin Kadın Hastalıkları, sen de Üroloji Uzmanı'na muayene ol. Tiroit hastalıkları, insülin direnci, hormon hastalıkları gibi durumlarda gebelik süreci etkilenebilir. Bu nedenle İç Hastalıkları Uzmanı'na da muayene olun. Eğer sorunlu bir durum varsa her gün ilişkiye girseniz de gebelik gerçekleşmeyebilir.

HAYATI BİTİRİR!

Patronum. Stresim çok. Bir de sürekli ağız kokusu sorunu yaşıyorum. Bu durumdan çok şikayetçiyim. Ne önerirsiniz?

BU duruma Halitozis diyoruz. Yüzde 85 ağız içi kaynaklı bir durumdur. Diş, diş eti, boğaz, burun, geniz hastalıkları, yemek borusu divertikülü, reflü dahil olmak üzere birçok nedeni var. İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol. Muayene ve ilk tetkik sonuçlarına göre başka tetkikler ya da Kulak Burun Boğaz uzmanı gibi başka bir bölüme gitmen gerekebilir.