Korkma muayene ol

Benim mememden kanlı akıntı geliyor. Ağrı yok. Ama sanki beze de var. 29 yaşında kanser olur mu?

Her kanlı akıntı kanser demek değildir. Kaygılanma muayene ol. Kan tahlilleri ve filmler gerekir. Korkma. Ancak kırmızı kahverengi bir akıntı oluyorsa, bu "papillom" grubu adı verilen bir çeşit meme tümöründen kaynaklanabiliyor. Bu durumda mutlaka bir doktora başvurmak gerekiyor. Tümör demek beze demektir. Kanser demek değildir. Bazen abselerden, bazen çarpmalardan sonra kanamalar olabilir. Bazı hormonal değişiklik durumlarında meme ucundan süte benzer akıntı gelebiliyor.

GEÇMİŞE SÜNGER ÇEK

3 ay oldu evleneli. Yaş 39. Hanımla bir şey yapamıyoruz. Hemen terliyorum. Nefesim kesiliyor. Hanım ne oldu diyor. Ne olduğunu anlamadan bitiyorum. Arkadaşlar şerbet iç dedi. İçiyorum. İyice kötü oldum. 39 yaşında böyle mi oluyor?

Panik var, yoğun kaygı var, sonuçtan mahçubiyet var. Önce geçmişe sünger çek. İç Hastalıkları Uzmanına git. Bana bu şikayetle başvuran hastalardan şeker yükleme testi, TSH, tam kan sayımı mutlaka isterim. Tansiyon ölçümün, muayene bulguların, tıbbi özgeçmişine göre ek tetkik gerekebilir. Ayrıca cinsel ilişki ile ilgili bilgi, görgü, deneyimlerine göre psikolog görüşmesi gerekebilir. Çoğu kez bu süreç mutlu sonlanır. Merak etme. Harekete geç.

DURUMU EŞİNE ANLAT

Eşim iri. İlişkide karnım ağrıyor. Hele safra kese ameliyatından sonra eskisi gibi hiç değil. Ağrım çok. Hemen bitsin diye bakıyorum. Safra kese ameliyatı ile ilgisi var mı?

Bu anlattığınız derin ağrı diye tarif edilir. Endometriosis hastalığı, batın içi yapışıklıklar (Sezaryen, apandisit, barsak veya mesane ameliyatları sonrası), batın içi kitleler, tümörler, abseler enfeksiyonlar (rahim, tüp ve yumurtalıklarda), miyomlar, yumurtalık kistleri, bağırsak ve mesane problemleri, rahim tersliği hallerinde bu tip ağrılar olabilir. Safra kesesi ameliyatından ziyade batın içi yapışıklık ve ağrı yapan diğer ihtimalleri araştırın. İç hastalıkları ve kadın hastalıkları uzmanına başvurun. Sakınma tedavisi olarak durumu eşinize anlatın. İlişkideki pozisyonunuzu değiştirin.

TEMİZLİK ŞART

Komşuma hepatit hastalığın var demişler. Gidiş gelişi kesmek istemiyorum. Korunmak için nelere dikkat edeyim?

Hepatit A ve E'den korunmak için özenli temizlik şart. Uzun süreli korunma için hepatit A'ya karşı aşılanma veya kısa dönemde korunma sağlamak için immunglobulin dediğimiz ilaçlar kullanılır. Hepatit B ve D'den korunmak için; korunmasız cinsel ilişkiden kaçının; iğne gibi hasta kanıyla bulaşmış araçlarla cildin delinmesinden sakının. Hepatit B'ye karşı aşılanın. Hepatit B'den korunmanın en güvenli yolu aşı olmaktır. Tam olarak korunmak için şu anki bilgilerle en az 3 kez aşı olmalısınız. C'den korunmak için; hasta kanıyla bulaşmış nesnelerle cildin delinmesinden sakının.