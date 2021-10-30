Testosteron sorunu

64 yaşında bir delikanlıyım. Yalnız eşim yaşımızı ileri sürüp cinsel ilişkiye girmekten kaçınıyor. Bende hala istek var. Kimde sıkıntı var. Yani isteğim bir hastalıktan olabilir mi?

CİNSEL isteğin beklenenden fazla olması veya kontrol edilemez olması durumunda bazı hastalıklar aklımıza gelebilir. Özellikle beyinde hipotalamus ve limbik sistem dediğimiz bölgenin aşırı uyarılmasına neden olan hastalıklar, dopamin ve testosteron maddelerinin aşırı üretilmesine neden olan hastalıklar araştırılabilir. Ancak kime göre istek fazlalığı tespiti önemlidir. Eşiniz çekingen olabilir. Erkeklerde testosteron yapımı 70 yaşlardan sonra düşmesi beklenebilir. Yeterli testosteron üretimi varsa istek devam eder. Eşinizin testosteron düzeyi azaldıysa da cinsel isteği azalmış olabilir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanı ve kadın hastalıkları uzmanına danışabilirsin.

TAHMiN ETMEK GÜÇ

32 yaşındayım. Halamda meme hastalığı var. Sağ mememde 3 haftadır hafif bir ağrı ve kızarıklık var. Bende kanser olabilir mi?

SADECE anlatılanlarla bir şeyler tahmin etmek oldukça güçtür. Hemen doktoruna git. Muayene ol. Gerekirse bazı kan ve görüntüleme tetkikleri düzenlenir. Her değişiklik kanser olsaydı, dünyada kadın kalmazdı. Korkma, panikleme. Memede kanserden şüphelenmemiz için; meme ve meme başında farklılık, memenin yanında ve/ya da koltukaltında bir kitle veya kalınlık, meme başının hassaslığı, meme ve meme başının görünümünde değişiklik, memenin boyutunda ve şeklinde bir değişiklik gerekir.

FITIK SÜRPRiZ DEĞİL

38 yaşında tüpçüyüm. 1 yıldır ara ara belim ağrır. Geçen gün tüp değiştirirken belim tutuldu. Sağ ayağımın parmağının ucuna kadar ağrım var. Bel fıtığı olmuş olabilir miyim?

BEL fıtığı ihtimalin sürpriz değil. Eğilip doğrulurken, oturup kalkarken, eşya yük kaldırıp indirirken hep belimizi yanlış kullanıyoruz. Neredeyse herkes bel fıtığı. Bel fıtığı, omurlar arasında yer alan kıkırdaksı içeriğin omuriliğin bulunduğu kanala ya da sinir köklerinin üzerine taşması, pörtlemesi ile oluşur. Bu durum hareketlerle artan, dinlenme ile azalan, ağrılar olur. Fizik tedavi uzmanına git. İyileşti, geçti deyip ihmal edersen ameliyatlık hale gelir. Sonra demedi deme.