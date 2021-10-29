Kafein çarpıntı yapar

Çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. İlaç kullanıyorum. Perhiz şart mı? Perhizde nelere dikkat edeyim?

Çay, kahve, sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık-tokluk, sıcak-soğuk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıyı tetikler. Bazı ilaçlar çarpıntıyı tetikler. Örneğin öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları da çarpıntı yapabilir. Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması, ilaç dışı yardımcı uygulamalardır. Tabii yaparsan.

YÜZ YÜZE KONUŞ

26 yaşındayım hiç gerçek bir ilişkim olmadı. Bir de bizimkilerin git görüş dediği bir kız arkadaş varmış. Evlenirsek ne yapacağım bilmiyorum.

İnternetten bir şeyler öğrenebilir miyim?

Amerikalıların eğitimde kullandıkları "İnternetten yüzme öğrenilmez" diye bir ifadeleri vardır. Yani bilgi ayrı uygulama ayrı. Yaşandıkça tecrübe edinecek insan. Evlenince eşinle beraber her konuyu paylaşacağından kaygın olmasın. Ayrıca internet cinselliğe ait görüntüler için kulanıldığında bedensel, ruhsal ve sosyal sorunlara sebep olabilir. Yeterince sorunun var gibi, yenilerini ekleme. İstersen şimdi evlenmeden önce üroloji, iç hastalıkları uzmanına danışarak bilgi alabilirsin. Yüz yüze görüşme daha kalıcı bilgilenmeni sağlar.

AZ HAREKET ÇOK HASTALIK

Sürekli kabızlık çekiyorum. Karnım ağrıyor, tuvalette saatler geçiriyorum. Doktora da gitmedim. Acaba kabız kalmamak için hangi gıdalardan uzak durmam lazım?

Bazı gıdalar bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığa neden olabilir. Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar gibi gıdalardan ve çay, kahve gibi kafeinli içeceklerden sakınmak iyi olur. Ancak kabızlık sadece yediklerimizle ilgili değildir. Hareket azlığı, tuvalet erteleme, hava yutma, kabızlık yapan ilaçlar, hipotroidi gibi metabolizmayı yavaşlatan hastalıklar da kabızlığa yol açabilir.

GUTA DİKKAT

6 aydır ne yapsam sürekli gutum çıkıyor. 2-3 gün hareket edemez hale geliyorum. Ne yapsam tekrarlıyor. Ne yapmalıyım?

Gut hastalığı hayat tarzı, alışkanlıklar, sofra zevki değişmezse tekrarlar. Diyetten hiç bahsetmemişsin. Diyet uzmanına git. Listeni al. Yapmazsan ilaçlardan ilaç beğen. Stres-sıkıntı-kaygı-korku varsa gut azar. Uykunu düzenle. Mutlaka düzenli su iç. Alkolden kaç. Fazla kilon varsa ver. Gut hastalığında atak öncesi ve atak tedavisi vardır. Hedef kan ürik asit seviyesini 6mg/ dL'nin altında tutmaktır. Atak sırasında ağrı ve mikropsuz iltihabı düzeltmek için steroid olmayan ilaçlardan verilir. Mide koruması yapılır. Tamamen doktorunun senin için hazırladığı ilaçları kullan.