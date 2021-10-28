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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 28 Ekim 2021, Perşembe

Kafanda büyütme

Hocam utancımdan kimseye anlatamadım. Evlenmek üzereyim. Cinsel organım küçük. Eşim bir şey söyler mi diye korkuyorum?
Cinsel ilişkiden keyif alıp almamak, çocuk sahibi olup olmamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. Zaten ilişkiden haz aldığı bölgede yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir.
Yani uzunluk kısalık mevzusunu kafanda büyütme. Çocuk sahibi olmak için de cinsel organının uzun olması gerekmez. Birbirini sevip sayan eşlerin cinsel hayatları da sıkıntısız olur. Ayrıca cinsel ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur.
Sıkıntın cinsel organının sertleşmesi ve sert kalma süresi ile ilgili olumsuz haller yaratabilir.
Bir an evvel bu işi kafandan at.

KİSTLERE DİKKAT EDİN

Nafiz bey, 21 yaşında bir bayanım. Hem kiloluyum, hem kıllıyım, hem de şişmanım.
Arkadaşlarımın arasına bile katılmak istemiyorum. Adet düzensizliğim de beni sinirli yapıyor. Doktorlardan da çekiniyorum. Ne önerirsiniz?
Duygusal ve hassas bir bayan olduğunuz kesin. Tabii bir de utangaç. Çoktan doktora gitmeliydin.
Bu anlattıkların polikistik over dediğimiz bir hastalığa işaret ediyor. Yumurtalıklarındaki kistler ve hormonal farklılıkların bu şikayetlere neden oluyor. Önce hormon testleri gerekli. Bir de karın ultrasonu yaptırmalısın. İlaç tedavileri, stres kontrolü ve egzersizle bu şikayetlerin yoluna girer. Umutsuzluğa gerek yok.
Üzülmek hiçbir sorunu çözmez.
Kendini pozitif tutmalısın.

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