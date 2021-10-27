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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 27 Ekim 2021, Çarşamba

Prostat bezine baktır

Ben 55 yaşındayım. Sertleşme sorunum başladı. Daha çok erken değil mi? Zaten bir sürü sıkıntım var. Bir de bu çıktı. Bunalımdayım. Hastalık olabilir mi?
ÖZELLİKLE sinir, stres, sıkıntılı dönemlerde sertleşme sorunu sık olur. Kaygı, korku ve huzursuzluk hallerinde cinsel ilişki isteği ve hazzı azalır. Sertleşme sorunu yaşanır. Hemen kaygılanma. Eşler arasındaki tartışmalar, aynı anda cinsel ilişki yaşanma isteği de direk sertleşmeyi etkiler. Erkeklerde genellikle 60 yaşından sonra hormonlarda gerileme olabilir. Prostat bezi ile ilgili kontrollerini aksatma. Her şeye kafanı takma.

ŞİŞKİNLİĞE BİTKİ ÇAYI
Safra kesesi taşını aldırdım. Karnımda şişkinlik var. Basurum da var. Şişkinliğin nedeni o olabilir mi?
HAYIR. Basurunun sebebi şişkinlik olabilir. Alınan safra kesesi taşı değil. Senin safra kesenin tamamını aldılar. Sindirim için safra gerektiren özellikle, hayvani ve yağlı gıdaları sofranda azaltmadıysan hazımsızlık şikayetin artar. Gaz, hazımsızlık şikayetin azalmaz. Ayrıca burun tıkanıklığı var mı? Buna bir baktır. Dışkılama ve gaz çıkartma ihtiyacın gelince erteleme. Papatya, ıhlamur, rezene, sinameki çayları iç. Hala geçmiyorsa tekrar doktor yolu göründü demektir.

ADET DÜZENİNİ ETKİLER
Son 6 ayda 8 kilo aldım. 3 aydır adetimin düzeni bozuldu. Şişmanlıkla ilgisi olabilir mi?
OLABİLİR. Son 6 ayda hayatını etkileyen stres, yemeiçme aldığın ilaçlar-yeni tanı konulan bir hastalık ve buna benzer değişiklikleri tespit et.
Ve hemen iç hastalıkları uzmanına başvur. Şişmanlık adet düzenini etkiler. Tüylenme, meme ve rahim kanseri görülme sıklığını arttırır. Bununla beraber polikistik over, troid hastalıkları gibi hormonal hastalıklar hem adet düzenini hem de alınan kiloları izah edebilir.

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