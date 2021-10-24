Babama bir ay önce prostat kanseri tanısı kondu. Doktor "Size de bakalım" dedi. "Hazır değilim" dedim. Sadece kanla baksak. Yetmez mi? Parmakla yapılan muayeneyi yaptırmak istemiyorum. Ne yapmalıyım?
YETMEZ. Tabi ki PSA testi gerekir. Test normal çıkan kanser tipleri var. Ayrıca PSA kanser dışı iltihap gibi hastalıklarda da yükselebilir. Yaşa özgü PSA normal de olsa parmakla prostat muayenesi (PRM) tüm hastalar için çok önemlidir. PSA değeri ne olursa olsun parmak muayenesinde sertlik bulunması prostat kanseri şüphesi doğurabilir. Gerekirse filmler çekilir. Her erkek prostat muayenesi için her zaman hazır olmalı. Prostat bezin varsa muayenesi de var.
KİLO VE DİYABET HASTALIĞI
ŞİŞMANIM. İnsülin direncim de varmış. Bu yüzden kilo verememişim. Uyanıkken insülin direnci de mi uyanık kalıyor? Ne alakası var?
TAM da doğru anlattın. Gece uyumayanların, kötü uyuyanların ve yetersiz uyuyanların insülin direnci düzelmez. Organların dinlenmesi gece oluyor. Fazla kilosu olanlar zayıflamak için yeterli uyumalı.
Metabolizma normalleşmesi için ozon tedavisi de yapılabilir.
GÜÇLENMEK İSTİYORUM...
65 yaşındayım. Aşk hayatımı güçlendirmek istiyorum. Hap kullanıyorum. Başka neler tüketmeliyim?
ÖNCE İç Hastalıkları ve Üroloji Uzmanı muayeneleri şart. Yine de sertleşme sürecine olumlu katkıları olan gıdaları aktaracak olursak; sarımsak, fesleğen, bal, çikolata, istiridye, muz, avokado, badem, kuşkonmaz, kırmızıbiber, zencefil, vanilya, çilek destekleyici olabilir.
Prostat genetik
Babama bir ay önce prostat kanseri tanısı kondu. Doktor "Size de bakalım" dedi. "Hazır değilim" dedim. Sadece kanla baksak. Yetmez mi? Parmakla yapılan muayeneyi yaptırmak istemiyorum. Ne yapmalıyım?
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