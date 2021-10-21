Siğillere dikkat!

34 yaşındayım. Evli bir kadınım. Cinsel organımda siğiller var. Eşime geçer mi acaba?

Kadın hastalıkları uzmanına gitmelisiniz. HPV dediğimiz bir mikrop buna neden olur. HPV bir kişiden diğerine cinsel ilişki ile geçer. Bu mikrop bulaştıktan 1.5 ay veya 6 ay sonrasında siğiller ortaya çıkabilir. Mikrop herkeste siğile neden olmayabilir.

Siğilin kendisi tedavilerle ortadan kaldırılabilir. Ancak HPV aynı uçuk hastalığında olduğu gibi bedende kalmaya devam eder. Bu nedenle hastalık ara ara tekrarlayabilir. Ozon tedavisi dahil tedavi metotları uygulanarak takip edilmeli.

CAN BOĞAZDAN GİTMESİN

4 yıl önce mide kanaması geçirdim. İlaçlarımı alıyorum. Hastalık tekrarlar mı?

Mide kanamasının nedeni önemli. İlaçlar bir yere kadar kıymetli. Mide hasarına uygun beslenme alışkanlıkları düzene girmezse sıkıntı tekrarlar. Ayağın kırılsa alçıya alıp düzelmesi için fırsat verirdik. Mideyi alçıya alıp görevden el çektiremiyoruz. Yani hasta hasta çalışmaya devam ediyor. Bu nedenle iç hastalıklarının tedavi ve takipleri biraz daha uzundur. Kontrol için endoskopi gerekli. Can boğazdan gitmesin. Takip edilmeyi ihmal etme.

HASTALIKLARI BABANA ANLAT

Hocam babam uzun süredir alkol kullanıyor. Bırakmıyor. Alkol alanlarda hangi hastalıklar görülür?

Her beden dünyada tektir. Karaciğer ne zaman iflas eder bilinmez. Alkol karaciğerin çalışmasını bozar. Sigara, hepatit mikrobu gibi nedenler karaciğer yetersizliğine kapı açar. Sadece karaciğer değil, kalp, beyin, pankreas başta olmak üzere tüm beden alkolden kötü etkilenir. Bir sürü kanserin gelişme riski artar. Bunu babana anlat. Hatta anlatma alkole bağlı hastalık yaşayan kişiler bul. Babanla konuştur. Göstermek söylemekten iyidir.