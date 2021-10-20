Çözümü var

3 yıldır evliyiz. Gebeliği engellemek için korunmuyoruz. Hala çocuğumuz yok. Soracaklar diye memlekete gidemiyoruz. Doktor eşime 'Normal' dedi. Bunalımdayım. Ne yapayım?

"HERKES ne diyecek?" diye yaşamaktan vazgeç. Önce üroloji uzmanına git. Sorun ne olursa olsun bir sürü çözüm ihtimali var. Üreme sistemi-idrar yolu enfeksiyonları, varikosel, hormon hastalıkları, stres, üreme organlarındaki doğumsal yapı farklılıkları söz konusu olabilir. Ayrıca bir sebep olmadan da sperm sayısı, hareketlilik veya spermin şekilsel özelliklerinde bozukluklar olabilir.

ZENCEFİL RAHATLATIR

3 aylık gebeyim. Bulantılarım çok arttı. Özellikle sabahları kalktığımda lavaboya zor yetişiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

GEBELİKTE kusma, hamile kalınmasından 5-6 hafta sonra başlar. 2. ve 3. aylarda oldukça artar. Sonra yavaşlar. Hiç doğum yapmamış, genç, sigara kullanmayan, aşırı kilolu kadınlarda daha sık görülür. Protein içeriği yüksek gıdalar, B6 vitamini, zencefil tüketilirse faydalı desteklerdir. İç hastalıkları uzmanı ve kadın doğum uzmanı takibiyle ilaç kullanımın düzenlenmelidir.

ŞEKERSİZ İÇEBİLİRSİN

40 yaşındayım. 3 ay önce şeker hastalığım ortaya çıktı. İlaç kullanıyorum. Günde 2-3 fincan kahve içsem zararı olur mu?

ŞEKER hastalarına kahve yasak değildir. Ancak şekersiz olması ve günde bir fincanı geçmemesinde fayda var. Şekeri düşürücü etkisi vardır. Ayrıca içerdiği polifenol gibi maddelerle ileri yaşlardaki felç riskini de azalttığı biliniyor. Karaciğer içinde koruyucu özellikleri vardır.