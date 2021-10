Çocuk doğur

45 yaşındayım. 3 yıldır evliyim. Tüm bakımlarımı düzenli yaptırıyorum. Ailemizde kadın hastalığı hikayesi var. Ben de hiç doğum yapmadım. Meme kanseri riskim var mı?

BEN geleceği bilmem. Her insan kanser olabilir. Ancak bazı özellikler yatkınlığı arttırabilir deriz. Ailesinde meme kanseri bulunması, kanser riskini 2.5 kat artırır. Kadının çocuk doğurmaması, geç menopoza girilmesi, anne, teyze ve kız kardeşlerde memede menopoz öncesinde kanser ortaya çıkması da riski artıran diğer faktörlerdir. araştırmalar geç anne olmanın ve erken yaşta adet görmenin de kanser riskini artırdığını gösteriyor.

ADET DÖNEMİ GERGİNLİĞİ

İki senelik evliyim. Adet döneminde gergin oluyorum. Sakinleşiriciler bile etki göstermiyor. Bu durum eşimle ilişkime de zarar veriyor. Ne yapsam?

KORKU ve gerilim her şeyi olumsuz etkiler. Şimdi önce Kadın Hastalıkları Uzmanı'na git. Cinsel organ ve çalışmasına ait bozukluklar varsa tedbir al. Eşinle bu konuları konuşabilmelisin. Özellikle depresyon tedavisine yönelik alınan antidepresanların cinsel istekte azalma, orgazmda gecikme ya da orgazm olamama gibi sorunlara neden olabilir. Gerekirse psikolog veya psikiyatrist desteği alırsın.

SERTLEŞME SORUNU

İşimde sıkıntı yaşıyorum. Depresyon ilacı kullanıyorum. Son 5 aydır sertleşme sorunum başladı. Bana yol gösterin...

ÖNCE sabır. Hem stres sertleşme sorunu yapar, hem de depresyon ilaçları yan etki olarak sertleşme sorunu yapar. Simetidin, ketokonazol, barbitüratlar, sedatifler, trankilizanlar, alkol, marihuana, eroin, opiyatlar, tütün gibi etkenler de bu sıkıntıya neden olabilir. Eşinle yaşadığın her süreci paylaş. Onu bilgilendir. Her türlü sıkıntıyı paylaş. Sorunları birlikte aşmaya gayret edin. Erkeklik gururu gibi bir yanlışa düşme. Her şey bizim için.