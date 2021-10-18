Eşim çok istekli

Eşimin karaciğerinde kanser çıktı. Tedavi görüyor. İşi de bıraktı. Şimdi sürekli ilişkiye girmek istiyor. Tabi ne zamandır yapmıyoruz. Ben de menopozdayım. Bize ne önerirsiniz?

ÖNCELİKLE erişkin bireylerin cinsel ilişki isteği doğal bir durumdur. Hastalık ne olursa olsun cinsel ilişki isteğini azaltabilir. Bu nedenle bu durumda bu istek yaşama isteği, kendine güven gibi duygusal durumların olumlu işaretidir.

Takip eden doktorlarından bedensel performansı ile ilgili bilgi alman uygun olur. Menopoz doğal bir süreçtir.

Hastalık değildir.

Cinsel ilişkiye engel değildir.

ÇOCUK PROBLEMİ...



42 yaşındayım. Daha önce Hepatit B geçirdim. İlk evliliğimden 19 yaşında bir çocuğum var.

Yeniden evlendim. Eşim 46 yaşında. Şimdi çocuğumuz olmuyor. Eşimin yaşından kaynaklı olabilir mi?

EŞİNİN yaşı tek başına belirleyici bir durum değil.

Eşiniz mutlaka Üroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene olmalı. Hem üreme organ ve fonksiyonları hem de genel beden fonksiyonları tespit edilmeli. Ayrıca siz de Kadın Hastalıkları ve İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene olun. Çocuk sahibi olamamanın nedeni iki kişilik bir değerlendirmedir. Sorun varsa kim ile ilgili olursa olsun tedavi ve takibe devam edin.

Erken boşalma kaç yaşında başlar? Yani arkadaşlara bilgi vermek istiyorum. Yoksa benimle ilgisi yok!

TABİ ki soruna cevap vereceğim. Kimle ilgili olursa olsun. Sorular önemlidir. Erken boşalmanın yaşı yoktur. Kişinin ruhu, bedeni her zaman erken boşlamaya neden olabilecek hale gelebilir. Bu nedenle her yaşta erken boşalma başlayabilir. Arkadaşlarına mutlaka anlat.



Yeni evlendim. Adetlerim hem düzensiz hem de ağrılıydı. Şimdi eşimle beraber olurken de çok ağrıyor. Hemen bitsin istiyorum. Ne önerirsiniz?

ÖNCE kadın hastalıkları uzmanına muayene ol. Cinsel ilişki sırasında ağrı ve düzensiz ağrılı adet düzeni olan kişilerde endometriozis dediğimiz bir hastalık olma ihtimali var.

Bu hastalık tespit ve tedavi edilmezse bebek sahibi olma ihtimalinizi de azaltabilir. İhmal etmeyin.