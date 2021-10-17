İkinci bahar

56 yaşında bir kadınım. Hiç evlenmedim. Şimdi bir bey var. Kısmetse evleneceğiz. Evlilik olursa gecesinde ne yapabileceğimi bilemiyorum.

Korkularım normal mi?

EĞER evlilik gerçekleşirse bu konuyu eşinle paylaşabilirsin. Eşler arasında utanma olmaz. Ayrıca aile doktorundan, Kadın Hastalıkları Uzmanı'ndan bu bilgiyi edinebilirsin. Paniklemeye gerek yok. Dişi ile erkeğin uyumu, birlikteliği, cinsel ilişkisi doğal bir süreçtir. Eşinizin anlayışlı, müşfik tavrı yol gösterici olacaktır.

7 YILDA 3 ÇOCUK...

Hafiz Hocam 35 yaşında bir kadınım. Eşimle 7 senede 3 çocuğumuz oldu. Tabi ben dördüncü de olsun diyorum. Ancak beyim "Tüp bağlatalım" dedi. Bu işlem nedir? Ne faydası var?

ÇOCUK olması için kadının yumurtasını dölleyecek erkek dölü, döl yatağından yumurtalığa doğru giderken tünel gibi bir yoldan geçer. O yola tüp diyoruz. Ameliyatla tüp bağlanınca dördüncü çocuğun olma ihtimali çok çok azdır. Ameliyattan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde herhangi bir değişiklik yapmaz. Bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder. Erkek açısından da değişen bir durum olmaz.

İLAÇLARA DİKKAT

11 yıllık tansiyon hastasıyım. İlk defa bu yaz yaylaya çıkmadım. Tansiyonum düşüyor. Tuzlu ayran içiyorum. İki gün idare ediyor sonra tekrar düşüyor. Başka ne yapabilirim?

YAZ aylarında tansiyon hastalarının ilaçları yeniden düzenlenebilir. Terleme ve sıcaklık nedeni ile damar içi basınç, tazik düşebilir. Aldığın tansiyon ilaçları ile iyice tansiyon aşağı inebilir. Bu nedenle İlaçların dozları azaltılabilir. Doktoruna danış. Ulaşamazsan yeniden muayene ol. Tekrar ilaçları düzenleyelim.

DİZLERİM TUTMUYOR

59 yaşındayım. Her iki dizim ağrıyor. Fizik Tedavi Uzmanı "Dizlerin kurumuş" dedi. Arkadaşım, annesine ozon yaptırmış. İyi gelmiş. Bende yaptırsam olur mu?

OZON Tedavisi uygulamadan önce doktor olarak seni muayene etmemiz gerek. Genel bilgi vermek gerekirse Ozon Tedavisi ağrı kontrolünde, enfeksiyon kontrolünde fayda sağlanabilen bir tedavidir. Bununla beraber PRP tedavisi dediğimiz kişinin kendi kanının sıvısından hazırlanan ve diz eklem boşluğuna enjeksiyon tedavisinden de faydalanabilirsin.