Büyük sözü dinle

31 yaşında erkeğim. Çok geğiriyorum. Ayrıca sürekli affedersiniz gaz çıkarıyorum. O kadar soda da içiyorum fakat çözüm olmuyor. Nafiz hocam, lütfen yardım edin.

ÇİVİ çiviyi söker ama soda gazı sökmez. Tersine arttırır. İçindeki gaz, sodanın içindeki gazla birleşince her taraf toz duman olur. Sigara içiyorsan bırak. Sakız, çerez yeme. Burnunu bir kulak burun boğaz uzmanına muayene ettir. Sağ elinle sağdan sola karnını günde en az 10 kere 5 dakika ovala. Mutlaka su iç. Sebze, meyve tüket. Tuvaletin gelince erteleme. Yani bu güne kadar annenin veya büyüklerinin söylediklerini yap. Aile doktoruna veya iç hastalıkları uzmanına bir kez muayene ol. Geçmezse endoskopi ihtimalleri var.

TATLANDIRICISIZ DA OLUR

Hocam şekerim sınırda çıktı. Doktor diyetisyene gönderdi. Diyete başladım. Çayı-kahveyi kesinlikle şekersiz içemiyorum. Tatlandırıcı kullansam olur mu?

TABİİ Kİ tatlandırıcısız da yapabilirsin. Ancak biz şeker hastalarının şeker tadını özlemelerini önermiyoruz. Uzun süre tatlandırıcı kullanmak hala araştırılan bir konu. Yine de çok istiyorsan sık sık tüketmemen gerektiğini hatırlatıyorum. Sadece şeker yememek yetmez. Kan şekerini hızlı yükselten incir, muz gibi meyvelerden de çok ve sık yememek lazım.

UYKU TESTİ YAPTIR

52 yaşındayım. Kilom 100'den fazla. Yattığımda yastığa ağzımdan su akıyor. Uykuya geçince ağzım çok kuruyor. Çırpınarak uyanıyorum.

Ne yapmalıyım?

SANKİ uyku apne hastalığının dersini anlatmışsın. Yavaş çalışan bir beden, şişman, burun ve üst solunum yolu tıkalı, hava yutma ve beslenme alışkanlıkları nedeni ile reflülü ve hatta belki alerjik 50 yaş üstü bir halin var. Sabırlı ve gayretli olursan bu sıkıntılardan kurtulabilirsin. Kan şeker düzeni bozuklukları, hareketsizlik, tiroid bezinin az çalışmasına bağlı kilo fazlası olabilir. Uyku testi yapılması lazım.