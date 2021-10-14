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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 14 Ekim 2021, Perşembe

Eşinle konuş

70 yaşında delikanlıyım. Eşim daha 60'ında ama 'cinsellik' deyince kaçıyor. Beni yanına yaklaştırmıyor. Ne yapayım?
DOKTORA söylemeye çekinme. Önce eşinle konuş. Konuşmazsan neden isteksiz olduğunu anlayamazsın. Kuruntulara kapılırsın. Yaş ilerledikçe kas, kemik, eklemler aşınır. Eski alışkın olduğunuz pozisyonlar şimdi rahatsız edici olabilir. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili kuruma sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun.

KEYFİNE BAK
23 yaşındayım ve 117 kiloyum. Ameliyat olsam iyi olur mu?
AMELIYATI doktorun önerir. Boyun kaç santimetre belirtmemişsin. Ameliyat ihtimali için beden kitle endeksi ölçümü lazım. Örneğin boy 180 santimetre ise beden kitle endeks 35.5 olur. Obezite cerrahisi için beden kitle endeksi 40'ı geçerse veya 35-39.9 ve ciddi tıbbi hastalıklar varsa uygulanır. Yap perhizini, yap hareketini, iç suyunu, bak keyfine.

TARÇIN KULLAN
68 yaşındayım. Hem şeker hastalığım hem de kolesterolüm var. Ne kullanmalıyım?
ÖNCE sana ait bir diyet listesi yapması ve yediklerinin hastalığın için ne kadar önemli olduğunu anlatması için bir diyet uzmanına git.
Düzenli hareket et. Günde ortalama en az 10 bardak su iç. Sıkıntı-stresevham- kaygı kolesterolü de, şekerini de bozar. Mümkünse tarçını sofrandan eksik etme. Doktorunun önerdiği ilaçları düzenli kullan.

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