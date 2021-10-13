İlişki sıklığı belirleyici

İkiz çocuğum olsun istiyorum. Bunun için ne yiyip içsem işe yarar?

İKİZ gebeliğin oluşma sıklığının anneden gelen ailesel yatkınlık, ırk, beslenme, doğum sayısı, annenin ileri yaşta olması, cinsel ilişki sıklığı ve mevsim ile yakın ilişkisi vardır. İkiz gebelikler özellikle siyah ırkta ve Asyalılar'da fazla rastlanmaktadır. Uzun boylu ve kilolu kadınların ikiz bebek doğurma sıklığı, kısa, zayıf ve yeterli beslenememiş annelere göre yüzde 25-30 fazladır.

Çok doğum yapmış annelerin çoğul gebelik olasılığı yüksektir. İleri anne yaşı etkileyici bir faktördür. 37 yaş en yüksek ikiz gebelik görülen yaştır. Cinsel ilişki sıklığı da pozitif etki yapar.

İkiz gebeliklerin büyük kısmı evliliğin ilk 3 ayı içerisinde oluşmaktadır.

ANDROPOZDA BOY KISALIR



Eşim eskisi gibi sertleşemiyor. 'Prostat olmasın' dedik. Ürolojiye gitti. 'Erken andropoz olabilirsin' demiş. Andropoz kaç yaşında başlar?

İLERİ yaş erkeklerdeki 'testesteron' yani erkeklik hormonundaki düşüşe 'andropoz' denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir.

Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Doktor 'olabilir' demiş. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur. Boy kısalmaya başlar, sıkıntılı ruh hali artar, spor yetenekleri azalır.

DERİYİ KORUMAK GEREK



Dövme yaptırmak istesem kanser yapar mı?

GELECEĞİ bilmem mümkün değil. Anladığım kadarı ile dövme konusunda çok istekli değilsin. Bir uygulama kanser yaparsa tehlikeli yapmazsa tehlikesiz midir? Özellikle bulaşıcı hastalıklar açısından dövme ile ilgili riskler vardır.

Derisi insanın orijinal ve vazgeçilmez kıyafetidir.

Paha biçilmez, dünyada bir tane olan bir kıyafetidir insanın cildi. Mümkün olduğu kadar korumak kollamak önemlidir.

FITIĞI OLAN ÇAYI AZALTSIN



63 yaşındayım. 5 senedir kasık fıtığım var.

Kalp hastasıyım. Ameliyat olamıyorum. Bitkisel bir karışım önerebilir misiniz?

ÇEŞİTLİ tedbirler varolan fıtığın ilerlemesini, içine bağırsakların girip tıkanmasını engeller. Örneğin ağır kaldırmamalısınız, kabız kalmamalısınız, ıkınmalar- kuvvetli öksürükler şikayetleri ve hastalığın şiddetini arttırabilir. Kabız kalmamanız için çayı çok ve demli içmeyin. Papatyarezene- ıhlamur gibi sıcak içecekleri tercih edin.

Hamurlu gıdaları sık tüketmeyin.

Tuvalet ihtiyacınızı ertelemeyin. Bol su için.

Mekanik destekler açısından bir kez fizik tedavi uzmanına muayene olun.



