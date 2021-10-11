Kaygı hazzı azaltır

54 yaşında muhtarım. İktidarım sorunlu. Mizacım da sert değil ama daha önce böyle değildim. Daha çok erken değil mi? Zaten bir sürü sıkıntım vardı. Bir de şimdi bitikliğimizi fark ettik. Hastalık olabilir mi?

ÖZELLİKLE sinir, stres sıkıntılı dönemlerde sertleşme sorunu sık olur. Kaygı, korku ve huzursuzluk hallerinde cinsel ilişki isteği ve hazzı azalır. Sertleşme sorunu yaşanır. Hemen kaygılanma. Eşler arasındaki tartışmalar, aynı anda cinsel ilişki yaşanma isteği de direk sertleşmeyi etkiler. Erkeklerde genellikle 60 yaşından sonra hormonlarda gerileme olabilir. Prostat bezi ile ilgili kontrollerini aksatma. Her şeye kafanı takma.

PATATES TAŞ YAPABİLİR

Hocam bizim aile boyu böbrek taşımız var. Geçenlerde arkadaşım 'Siz sebzeyi yıkamadan yiyorsunuz taş yapar' dedi. Annem çok titizdir. Bizde de bol bol sebze yenir. Bu yüzden mi taş var?

HAYIR. Tabi ki sebze ve meyvelerin temizlenerek tüketilmesinde fayda var. Ama direk sebep bu değil. Özellikle tatlı patates, pazı, ıspanak, taze fasulye, taze soğan, biber, lahana, domates, pancar, kereviz, maydanoz, havuç, şalgam çok tüketilirse bazı bedenlerde böbrek taşı oluşumu daha sık görülebilir. Bu nedenle bu sebzelerden çok tüketiyorsanız sakınmanızda fayda var. Aynı şekilde her arkadaş sohbetinden bu kadar etkilenme.

FAZLA HORMON SAÇ DÖKER

Ben kelim. Arkadaşlar erkeklik hormonun kuvvetli ondandır diyorlar. Evleniyorum tedbir almam gerekir mi?

SAÇ dökülmesi veya sık kullanılan haliyle kel olmanın birçok sebebi vardır. Testosteron, DiHidro Testosteron (DHT), Dheas, Androstenedion hormonlarının fazlalığı saç dökülmesine neden olabilir. Buna rağmen her hormon fazlalığı hayra alamet değildir. Bu hormon fazlalıkları hipertansiyon hastalığına, şişmanlığa, şeker hastalığına yatkınlığı arttırabilir. Mutlaka çok kuvvetli cinsel yaşam garantisi vermez. Sadece eşin için değil, kendin için de tedbir almalısın. Doğru doktora. Tahlil ve takip şart. Tabi ki eşine de bilgi ver. Korkutma.

OZON GÜÇ VERİR

Nafiz hocam, 36 yaşındayım. Ozon tedavisi yaşlanmayı geciktirir mi?

OZON tedavisi doğal bir tedavi edici yöntemdir. Yenilenmeyi sağlar, ağrı keser. Tamir edici özellikleri vardır. Zindelik, güç ve enerji verdiği ispatlanmıştır. Yaklaşık 112 yıldır kullanılmaktadır. Yenilenen hücre yenilenmeyen, tamir edilmeyen, hasarlı hücrelere göre daha genç kabul edilir.

Bu yanıyla bu tarif kullanıldığın da sosyal bir tarif olarak kabul görür. Önemli olan sağlıklı çalışan bir bedendir.