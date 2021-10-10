Hanımla aramız bozuk

Yaşım 46. Hanımla aramız iyi değil. İlişki sırasında sertleşemiyorum. Ailemde kolesterol yüksekliği var. Yüksek kolesterol sertleşmede sorun yaratır mı?

ÖNCE kolesterol düzeylerine baktır. Kolesterol yükseldi diye sertlik direkt olarak etkilenmez. Zaten cinselliğimizi sağlayan hormonların yapılmasında kolesterol kullanılır. Ancak damar sertliği, yüksek kolesterol düzeyi olan kişilerde daha erken başlayabilir. Cinsel organımızın sertleşmesi dediğimiz durum kan akımıyla ilgilidir. Yani yüksek kolesterol ve diğer sebepler damar sertliği meydana getirdiyse, sertleşmede azalabilir. İç Hastalıkları Uzmanı'na git. Kafan rahatlasın. Boynu bükük dolaşma. Ayrıca kan şeker düzeyleri düşük olduğunda bu şikayetler görülebilir. Gerekirse açlık ve tokluk glikozuna baktır.

ANLAYIŞ GÖSTERMELİSİN

59 yaşındayım. Eşimle birlikte olmak istiyorum. Hanıma bakarsan yaşım geçmiş. Ne var bunda! Doktora gitmeye çekiniyorum. "Bu yaştan sonra hala ne istiyorsun?" der mi?

DOKTORA söylemeye çekinme. Ama önce eşinle bu konuyu konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir Kadın Hastalıkları Uzmanı'na muayene olsun. İleri yaş hanımlar "Bu yaştan sonra olur mu hiç" diyerek bu muayenelerini önemsemezler. Bazen idrar kesesi-rahim sarkmaları, ilişki sonrası idrar yapma şikâyetleri olabildiğinden cinsel ilişkiden sakınabilirler. Bunları hallet.

HASTALIK VAR MI BAKILSIN

Hocam, cildim yağlı. Sürekli kozmetik ürünler kullanıyorum. Ancak kafam karışık. Bu ürünler cildime iyi gelir mi? Bana ne önerirsiniz?

Öncelikle cildinizin yağlanmasının hastalık nedeniyle olup olmadığını gözden geçirelim. Doğal yağlı ciltler için Ozon Sauna uygulaması yapılabilir. Boynundan aşağı tüm cildin Ozon ile teması cildin temizliği, yenilenmesi için önemli. Cildimiz doğal elbisemiz. Sağlıklı ve genç kalması lüks değil ihtiyaçtır diyorum.

SAFRA TAŞI SORUNU

Karnımın sağ üst tarafı ağrıyordu. Safra kesesinde küçük taşlar buldular. Ameliyat oldum. Dışkım daha yağlı çıkıyor. Ameliyat hatası olabilir mi?

ANLATTIĞINA göre ameliyat sonrası yemek yeme alışkanlıkların değişmemiş. Yağlı yemek yemekten vazgeç. Karaciğerde yapılan safra, bağırsağa geçmeden önce safra kesesine gelerek burada birikir ve demlenir. Yemek sonrasında safra kesesi kasılarak içindeki safranın safra yolları vasıtasıyla bağırsağa akması sağlanır. Yağlı yemeye devam edersen şikayetlerin azalmaz.