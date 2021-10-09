Fazla şeker ilişkiyi etkiler

2008'de ayağımda problem vardı. Lokal anestezi için belden iğne yaptılar ama hassas bölge de etkilendi. Doktorlar viagra yazıyor. Şekerim 180 civarında. İlaçlar da artık çok etkili değil. Ne yapmalıyım?

Lokal anesteziye bağlı hasar var mı? Bakmak lazım. Önce nörolojiye git.

Sonra üroloji gerekebilir.

Viagra gibi ilaçlar her şeyi çözmez. Ayrıca kan şekerin yüksek. Şeker hastalarında cinsel hayat etkilenebilir. Fonksiyon bozukluğu olup olmadığı da araştırılmalı. Böyle devam ettikçe depresyona da girersin. Bir an evvel muayene ve tetkiklerini tamamla. Sonuçlarını gönder.

GUTA KARŞI SIVI ALIN



5 yıldır gut hastasıyım. İlaç kullanıyorum.

İlacın dışında tedaviye katkı sağlayacak öneriler nelerdir?

Özellikle kırmızı et, sakatat ve deniz ürünleri kısıtlanmalıdır. Alkol almamak uygun olacaktır. Uygun diyetle 7.7 kg zayıflama ürat seviyesini yüzde 17 azaltır.

Darbelerden kaçınma "Gut ataklarının" tetiklenmesini azaltacaktır. Bol sıvı alın.

Özellikle doktor tedavide kullanmadığı sürece aspirin, idrar söktürücü ilaçlar içeren ilaçları kullanmayınız.

ŞOK DİYET YAPMAYIN



Hiçbir şey yemezsem ne kadar kilo verebilirim? Ne önerirsiniz?

Önce kilo alma. Aldıysan düzenli ye düzenli harca.

Harcamıyorsan yeme. "Yemeyi seviyorum" diyorsan harca.

Önce yediklerini düzene sok.

Vücut ihtiyacından daha az yedirten diyetler yapma.

Yoksa baş ağrısı, uyuşukluk, dikkat bozukluğu, sinirlilik, yorgunluk, bulantı, kusma, ishal, safra ve böbrek taşı, kabızlık, saç incelmesi, kalp ritminde bozukluk, tansiyon düşüklüğü, adet düzensizliği, kuru cilt, saç dökülmesi, soğuğa karşı tahammülsüzlük, idrarda protein görülmesi ve bazal metabolizma hızında azalma yapar. Sakın ha yapma.