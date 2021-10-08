Dar çamaşır kısırlık yapmaz

25 yaşındayım. Yeni evlendim. 8 aydır eşimle çocuğumuz olmuyor. Bana "Dar külot giyme kısırlık yapar" demişlerdi. Bununla ilgisi var mı?

YOK öyle bir şey. Yapılan araştırmalarda kısa ve dar çamaşır giyen erkeklerde torbalarda ısı artışına neden olabileceğinden dolayı kısırlık yapabileceği düşünülmüş. Ancak yapılan birçok araştırmada değişik iç çamaşır giyme alışkanlığı olan erkeklerde sperm sayısında ve hareketliliğinde azalma saptanmamıştır. Yani tıbben böyle bir bilgi yok.

SINIRSIZ HAYAL

2 yıllık evliyiz ama cinsel yaşantımız fena değil. Yani diyorum daha heyecanlı olabilmesi için değişik şeyler yapmak istesem eşime söylemeli miyim? Yoksa sürpriz mi yapmalıyım?

AKLINA geleni eşinle paylaş. "Fantezi" diye dilimize girmiş olan bu kelimenin anlamı "Sınırsız Hayal"dir. Cinsel ilişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak cinsel isteği arttırmak isteyenler için bir yöntemdir. Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin. Ancak eşinin rahatsız olduğu durum olursa ısrar etmek beklenenin tersi bir sonuç yaratabilir. Cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi paylaşma ve ısrar etmeme prensipleri ile hareket edin.

MANGO VE İSHAL

Geçenlerde ilk defa farklı bir pasta yedim. İshal oldum. İçinde mango varmış. Daha önce hiç mangolu bir şey yemedim. Mango ishal yapar mı?

FAZLA şekerli gıdalar ishal yapabilir. Ayrıca pastalar dışarıda beklediğinde veya sağlıksız şartlarda üretildiğinde mikroplar veya toksinlerle ishal ortaya çıkabilir. Tabi bir de "besin intoleransı" veya tahammülsüzlüğü dediğimiz alerjik tepkiler ishal yapabilir. Tabi sadece alerjik bedenlerde olur.

2 ÇAY KAŞIĞI TUZ YETERLİ

Hocam annem babam tansiyon hastası. Ben de 31 yaşıma girdim. Yemeklerimi tuzlu seviyorum. Bu konuda ne tavsiye edersiniz?

GÜNLÜK tuz tüketimi 4-6 gramı (yaklaşık 2 çay kaşığı) geçmemelidir. Yemeklerinizi tuzsuz, ekmeğimizi de az tuzlu ve kepekli olarak tüketmemiz yeterlidir. Yemeklerde potasyumdan zengin maydanoz, kekik, nane, dereotu, limon suyu, soğan gibi tat vericilerin kullanımı hem yemekte tuzun eksikliğini bir ölçüde giderir hem de tansiyonu ayarlar.