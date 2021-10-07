Fıtık ilişkiyi bitirir

1 yıl önce eşime bel fıtığı tanısı koydular. Son 4 aydır bel ağrısı devam ediyor. Sertleşme sorunu da yaşıyor. Fıtık cinsel ilişkiyi etkiler mi?

ETKİLEYEBİLİR.

Tüm organlara ait sinir lifleri elektrik kabloları gibi omurların içinde geçer, beyine bağlanır. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir. Çalışması bozulur.

Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir. Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık, belde güçsüzlük, bacaklarda güçsüzlük, uyuşmalar, karıncalanmalar ve kuvvetsizlikler de olabilir.

İhmal etmeyin. Bir an önce gerekli tedaviye başlayın.

SUSUZLUĞA DİKKAT ET

3 gündür ishalim. Günde 4 kere tuvalete gidiyorum. İflahım kesildi. Ateşim yok. Doktora gitmem gerekir mi?

İSHAL iflahını kestiyse doktora gitme zamanı gelmiş demektir. Çünkü ishal bazen tehlikeli durumlara yol açabilir. İshalin 3 günden fazla sürdüyse, karnında veya makatında şiddetli ağrı varsa, 38.8 derece veya üstünde ateşin oluyorsa, dışkında kan veya katran rengi varsa, susuzluk bulguların varsa, çocuğunda ishal varsa doktora başvur. Kaybedilen sıvı kaybı yerine konmazsa ciddi tehlike yaratabilir. En kısa sürede acilen doktora git.

PAPATYA ÇAYI İÇ

Otomobil fabrikasında şefim. Hep ayaktayım. Bir de basurum var. Doktorum 'Çay-sigara içme' dedi. Ne alakası var. Basurum ilerler mi?

ÇAY ve sigara kabızlığı arttırabilir, mümkün oldukça sakının. Rezene, ıhlamur ve papatya çayı içmeye çalışın. Basur tedbir alınmazsa ilerler. Çerezler, tıkalı burun, panik atak nedeniyle derin iç çekmeler, gazlı gıdaların fazla tüketilmesi kabızlığı arttırabilir. Aman dikkat edin. Mevsime uygun taze sebze ve meyve tüketin. Tuvalet ihtiyacı geldiğinde ertelemeyin. Mesela çarşıda dışkılama hissi geldiğinde eve gidene kadar beklemeyin. Çünkü makat bölgesine gelen dışkı dışarı atılmazsa o bölgedeki damarların yapısını aşındırır. Kalın bağırsakta kalan gıda daha sert hale gelebilir.

Bu da basur oluşumunu arttırabilir. Dışkılama sırasında acele etmeyin, ıkınıp bağırsakları zorlamayın.

BÜYÜKLERİNİ DİNLE

31 yaşında erkeğim. Çok geğiriyorum. Affedersiniz gaz çıkarıyorum. O kadar soda da içiyorum fakat çözüm olmuyor. Yardım edin ne olur.

ÇİVİ çiviyi söker ama soda gazı sökmez. Tersine arttırır. İçindeki gaz, sodanın içinde ki gazla birleşince her taraf toz duman olur. Sigara içiyorsan bırak. Sakız, çerez yeme. Burnunu bir kulak burun boğaz uzmanına muayene ettir. Sağ elinle sağdan sola karnını günde en az 10 kere 5 dakika ovala. Mutlaka su iç. Sebze, meyve tüket. Tuvaletin gelince erteleme. Yani bu güne kadar annenin veya büyüklerinin söylediklerini yap. Aile doktoruna veya iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Geçmezse endoskopi ihtimalleri var.