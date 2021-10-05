Aşkı etkilemez

Beş yıllık evliyiz. Üç tane çocuğumuz var çok şükür. Eşim tüp bağlatalım dedi. Bir zararı var mı?

KADINDA yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır. Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez, bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder.

Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz.

GEBELİK RİSKE GİREBİLİR

28 yaşındayım 5 aydır adetim düzensiz. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Bir de ara sıra ucundan süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?

OLABİLİR. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH, prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme.

Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.

SAKIN ERTELEMEYİN

İşyerinde sık sık idrara çıkıyorum. Su içmeyi azalttım fayda etmedi. Ne önerirsiniz?

MUTLAKA tam idrar tahlili yaptır. Sadece enfeksiyonda sık idrara çıkılmaz. Mesane hassasiyetini arttıran durumlar, mesaneye baskı yapan hastalıklar, şeker hastalığı sık sık idrara çıkmamıza neden olabilir. Açlık ve tokluk kan şekerini de ölçtür. Mutlaka bir kez üroloji muayenesi ol. İdrar tutmanın mesaneye verdiği zararların yanında bir de kalbe verdiği zarar var. Araştırmaya göre, fazlasıyla dolu bir mesaneyle dolaşmak kalp üzerinde strese yol açarak, risk altında olanların kalp krizine yakalanma olasılığını artırabiliyor. Zamanı gelince ertelemeyin, hemen tuvaletin yolunu tutun.

PANİK YOK TEDBİR VAR

33 yaşındayım. Yedi aydır adet dönemimde kanamam fazla oluyor. Muayene oldum. "Miyom var" dediler. Ameliyat gerekir mi? İlaç kullansam olmaz mı?

TÜMÖR demek kanser demek değildir. Rahim içindeki et topağı gibi düşün. Kas yapısında olduğundan böyle ifade edilebilir. Çok çeşitlidir. Kişiye göre takip eden doktor tedavi kararı verir. Ağrı kontrolünde, kanama azaltılmasında, küçültülmesinde ilaç tedavileri verilebilir. İlaçlı Spiraller takılabilir. Mecburiyet varsa ameliyat edilebilir. Öncelikle güveneceğin kadın hastalıkları uzmanını seç.