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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 04 Ekim 2021, Pazartesi

Zeytinle mutlu aşk

Nafiz Hocam ben 63 yaşındayım. Biraz yaşlıyız belki bizim de canımız var. İlişkiden sonra 20 gün kendimize gelemiyoruz.
Arkadaşlar zeytin yememi söyledi. Zeytin yesem iyi gelir mi?
RUH bedene uygun yaşamalı. Yoksa başın dertten asla kurtulmaz. Öncelikle aceleci ve heyecanlı davranma. Panik yapma.
Tok karınla aktivite yapma.
Mutlaka EKG çektir. Bazen kalp damar tıkanıklığının ilk bulgusu ilişkide yorulmak ve düşük performans olabilir.
Zeytin harika bir besin kaynağıdır. İlişki için mükemmeldir. Mutlaka düzenli tüket. İç hastalıkları ve üroloji uzmanı muayenesi sonrası tekrar yaz.

56 yaşında menopoza girmiş emekli bir bayanım. Menopozdan korkmuyorum.
Hayatın tadını nasıl çıkartırım diye bakıyorum. Sizce haklı mıyım?
ÇOK iyi yapıyorsunuz.
Hayatın her dönemi ayrı güzeldir.
İş bunun farkına varıp uygulamaktır.
Hareket edin. Düzenli beslenin. Cinsel hayatınızı korkmadan sürdürün. Kilo almayın. Kızmayın.
Takmayın. Bol bol güneşlenin. Yine de boş durmayın. Bir iş ile meşgul olun.

Romatizmam var. Kortizon kullanıyorum. Paniklediğimde tansiyonum düşüyor. Tuzlu şeyler yemek istiyorum. Arkadaşlarım esmerleşmişsin diyor. Ne yapmalıyım?
TESPİTLERİN çok önemli. Böbrek üstü bezi çalışması azaldığında bu tip şikâyetler görülebilir.
İç Hastalıkları Uzmanına git. Kortizon, ACTH, Aldosteron, kan tuzları, böbrek çalışmasını gösteren testler isteyebilir.
Kortizonlu ilaçların kullanımı sırasında ortaya çıkmış olabilir.
Gerekirse ilaçların dozu ayarlanmalı.

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