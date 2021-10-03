Fazla adet görüyorum

21 yaşındayım. Fazla adet görüyorum. Demir hapı içerken midem ağrıyor. Eczaneden mide ilacı istedim. Beraber içilmez dedi. Reçetesiz diye mi vermedi?

Eczacımıza teşekkür edelim. Kafamıza göre ilaç kullanmayalım. Antiasit diye bilinen, mide şikâyetlerinde hemen alınıp içilmeye başlayan bu ilaçlar Demirin bağırsak tarafından emilip bedene girmesini engeller. Yani mide ilacıyla demir ilacını beraber alırsan ağızdan girer, makattan gider. Faydası olmaz. Niye iyileşmedin diye doktorunun da kafasını karıştırır. Demir ilaçları açken alınırsa daha iyi emilir. Ama mide şikâyeti yaparsa bağırsakta eriyen şekli verilebilir, yemekle beraber alınabilir. Doktorun sana göre bir değişiklik yapmalı.

GARİP SES ÇIKARTIYOR

Eşim cinsel ilişki sırasında biraz garip ses çıkartıyor. Bu da sıkıntılara yol açıyor. Ne ilaç kullanmalıyım?

Cinsel ilişki sırasında hareket ve pozisyona bağlı olarak bağırsakların belli bölgelerinde gaz birikmesi oluyorsa beden tahliye eder. İlişki öncesi gaz birikmemesi, varsa tahliye edilmesi uygun tedbir olacaktır. Muhtemelen kendisi de bu durumdan haz etmiyordur. Günlük hayatta bağırsak hareketleri, dışkılama özellikleri, yedikleri, hareketleri gaz birikimini arttırabilir. İlişki sırasındaki bu durum nedeni ile erken boşalmanız doğal. Siz de ilişki sırasında bu durumun olabileceğini düşünerek dikkatinizi yoğunlaştırırsanız iyileşme sağlayabilirsiniz. Bunun için hemen ilaç kullanma.

ŞEKERİM MAALESEF DÜŞMÜYOR

26 haftalık gebeyim. 24. Haftada şeker yükleme testinde şekerim yüksek çıktı. Diyet verildi. İnsülin başlamak istediler. Kabul etmedim.

Şekerim düşmüyor. Ne yapabilirim?

Müstakbel anne olarak sorumluluklarının farkına varmana çok sevindim. Doktorlarının dediği zamanda şeker yükleme testini yaptırmışsın.

Bazıları "Benim Şeker hastalığım yok ki kesin para kazanmak için tahlil yaptırıyorlar" deyip bebeği ve kendilerini riske atıyorlar. Ancak insülin tedavisinden korkmuşsun. Sakın korkma. Yoksa sende bebeğinde zarar görebilirsin. Korku ve sorularını doktorunla paylaş. Düzenli olarak diyet uzmanın tarafından verilen listeyi uygula. Hareket et, egzersiz yap. Gebelik Diyabeti'nde hareket tedavide diyet ve ilaç kadar önemli.

Hareketsiz gebenin şekeri zor düşer. Gereğinden fazla dozlarda insülin kullanılabilir.