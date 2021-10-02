5 dakikada tükeniyorum

Nafiz Bey, eşimle ilişkimiz ortalama 5 dakika sürüyor. Ben rahatlıyorum ama eşim memnun değil. Moralim bozuk. Erken boşalma mıdır bu?

ANLATTIKLARINA göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok. Ancak eşin bu ortalama doğal kabul edilen sürelerde rahatlayamıyor.

Ancak cinsel ilişkide zevk alma durumu cetvelle, dakikayla ölçülmez. Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin. Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor. Kadınların orgazm-uyarılma durumu erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevme-dokunma dönemini daha uzun tutun. Ruhunu da okşayın. Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi ya da hiç olmaması durumu olabilir. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir. Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır.

İLİŞKİDE BAŞARISIZIM

41 yaşındayım. Erken boşalma ve sertleşememe sorunum var. Eşimle mutlu değilim. Kafaya da çok takıyorum. Doktora gittim ama kan tahlillerim normal. Ne yapmalıyım?

ÖNCE üroloji uzmanına git. Kan tahlilleri derken neler yapıldı anlamadık. Bazı hormon testlerini ve diğer tahlilleri üroloji uzmanı ister. Gerekirse iç hastalıkları, psikiyatri devreye girebilir. Eşinle günlük hayatındaki uyumun, uyumsuzluğunda bunda payı olabilir. Tespit yapıp tedbir al. Ayrıca eşinle cinsel hayatınızla ilgili durumunuzu paylaşıp konuşun. Bu sıkıntıyı birlikte nasıl aşarsınız diye birlikte düşünün.

DOKTORA GÖRÜNMELİSİN

29 yaşındayım. Askerden yeni geldim. Sağ mememde nohut kadar beze var. Meme hastalığım olabilir mi?

ERKEKLERDE de meme hastalığı olur. En yaygın görülen belirtide meme dokusunda kitle veya kitlelerdir. Genel cerrahi uzmanı veya iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Erken teşhis erken tedavi demektir. İleri devreye geçen hastalıklarda hasta da doktorda zorlanır. Yani meme deyince herkes kadınlara has bir hastalık sanmasın. Erkekler bunu daha fazla ihmal ediyor. Ayrıca memede bir şişlik tespit edildiği zaman uygulanan tanı yöntemleri de aynen kadınlarda uygulandığı gibidir.

KİLO SORUNU...

Benim eşim iri. İlişkide karnım ağrıyor. Hele safra kese ameliyatından sonra eskisi gibi hiç değilim. Ağrım çok. Hemen bitsin diye bakıyorum. Safra kese ameliyatı ile ilgisi var mı?

BU anlattığınız derin ağrı diye tarif edilir. Endometriosis hastalığı, batın içi yapışıklıklar (Sezaryen, apandisit, barsak veya mesane ameliyatları sonrası), Batın içi kitleler, tümörler, apseler enfeksiyonlar (Rahim, tüp ve yumurtalıklarda), miyomlar, yumurtalık kistleri, bağırsak ve mesane problemleri, rahim tersliği hallerinde bu tip ağrılar olabilir. Safra kesesi ameliyatından ziyade batın içi yapışıklık ve ağrı yapan diğer ihtimalleri araştırın. iç hastalıkları ve kadın hastalıkları uzmanına başvurun. Sakınma tedavisi olarak durumu eşinize anlatın. İlişkideki pozisyonunuzu değiştirin.