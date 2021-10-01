Sağlık sorularınıza en faydalı cevaplar

56 yaşındayım. Tansiyonum var. Altı aydır hanımla hiçbir şey yapamadık. Hap kullanıp yapan arkadaşlar var. Ben de kullansam mı?

AYIPTAN ziyade senin için riskli olabilir. Bazı kalp ilaçları kullanılırken bahsettiğin ilaçları kullanmak zarar verebilir.

Bunun için doktorunla kullandığın ilaçları gözden geçirmelisin.

Ayrıca anlattığın duruma neden olabilecek birçok hastalık da var. Bunlara da bakalım. Ayrıca bazı kalp ve tansiyon ilaçları da yan etki olarak cinsel isteksizlik, erken boşalma veya sertleşme sorunu yapabilir.

Eşim kalp krizi geçirdi, ilaç tedavisi alıyor. Cinsel hayatımızı nasıl düzenleyeceğimizi bilmiyoruz. Krizden önce bir ilişki yaşıyorduk. Doktora söylemeye çekiniyoruz. Ne yapalım?

CİNSEL hayat için öneri istenmesi ve verilmesi doğal bir durumdur. Ayıp bir yanı yoktur. Doktorunuzla mutlaka görüşün. Her hastanın hastalığı kendine özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz. Düzenli egzersizler, hareketler ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir.

Alkollü ve sıcak ortamda ilişkiye girmekten sakının.

Zaman kısıtlıysa erteleyin.

Yetişme hissi ve gerilim sakıncalıdır. İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı cinsel ilişki için uygun olabilir. Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler ilişki öncesinde alınabilir.