Vav TV İzle
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 01 Ekim 2021, Cuma

Sağlık sorularınıza en faydalı cevaplar

56 yaşındayım. Tansiyonum var. Altı aydır hanımla hiçbir şey yapamadık. Hap kullanıp yapan arkadaşlar var. Ben de kullansam mı?
AYIPTAN ziyade senin için riskli olabilir. Bazı kalp ilaçları kullanılırken bahsettiğin ilaçları kullanmak zarar verebilir.
Bunun için doktorunla kullandığın ilaçları gözden geçirmelisin.
Ayrıca anlattığın duruma neden olabilecek birçok hastalık da var. Bunlara da bakalım. Ayrıca bazı kalp ve tansiyon ilaçları da yan etki olarak cinsel isteksizlik, erken boşalma veya sertleşme sorunu yapabilir.

Eşim kalp krizi geçirdi, ilaç tedavisi alıyor. Cinsel hayatımızı nasıl düzenleyeceğimizi bilmiyoruz. Krizden önce bir ilişki yaşıyorduk. Doktora söylemeye çekiniyoruz. Ne yapalım?
CİNSEL hayat için öneri istenmesi ve verilmesi doğal bir durumdur. Ayıp bir yanı yoktur. Doktorunuzla mutlaka görüşün. Her hastanın hastalığı kendine özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz. Düzenli egzersizler, hareketler ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir.
Alkollü ve sıcak ortamda ilişkiye girmekten sakının.
Zaman kısıtlıysa erteleyin.
Yetişme hissi ve gerilim sakıncalıdır. İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı cinsel ilişki için uygun olabilir. Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler ilişki öncesinde alınabilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Sağlık sorularınıza en faydalı cevaplar
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA