Vakit kaybetme

3 aydır sütyenimde beyaz lekeler görüyorum. Özellikle adet dönemimde memelerimde şişme ve ağrı oluyor. Adetimin düzeni de bozuldu.

Kadın doğum doktoruna gitsem iyi olur mu?

KESİNLİKLE iyi olur. Hem adet düzensizliği, hem memelerle ilgili şikayetler hormonlarına bakmamızı gerektiriyor. Özellikle prolaktin dediğimiz hormonların bu şikayetlerle ilgisi olabilir.

Kadın hastalıkları açısından da değerlendirilmen uygun olur. Tanı koyup takip etmek önemli. İleride çocuk sahibi olamamana neden olabilecek ihtimallerde var.

ADETLERİM DÜZENSİZ

Annem yumurtalık kanseri. Benim de adetlerim düzensiz. Doktor Ca-125 testi istedi. Ne yapacağım?

ÖNCELİKLE CA-125 yumurtalık kanseri tedavisinin takibinde kullanılmaktadır.

Tedavi bittikten sonra kanserin nüks edip etmediğini belirlemek için de bu testen yararlanılmaktadır.

Annende yumurtalık kanseri olmasına rağmen henüz hastalığa yakalanmamış yüksek riskli kadınların test edilip izlenmesi için bazen bu test de kullanılmaktadır.

Normal adet kanaması sırasında ve gebelikte de CA-125 kan düzeyleri yükselebilmektedir.

MUTLU DEĞİLİM

82 yaşındayım. 5 ay önce kalp krizi geçirdim ancak doktorların tedavisi ile iyileştim. Şimdi cinsel ilişkide istediğim mutluluğu bulamıyorum.

Bana ne önerirsiniz?

OLABİLDİKÇE temkinli olmayı önerebilirim. Uçurumun kenarında ip atlayan biri kadar dikkatli olmalısınız. Üroloji, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanından oluşan bir ekip sizi takip etmeli. Tansiyon takibiniz önemli. İlaçlarınızı her zaman vaktinde alın. Erkek cinsel organ damarları kalp damarlarına benzer. Kalp damarınız tıkanmış. En kısa sürede Penil Doppler Ultrason yaptırın. Yine erkeklik ve cinsellikle ilgili hormonlarının kan tahlillerini yaptırmak gerekir. Cinsel aktivite hızı ve yoğunluğuna da dikkat edin. Bir arabaya bir kamyonluk yük yüklerseniz makine bozulur.