Eşim yanaşmıyor!
DURUM sadece bedensel değil gibi duruyor. Anladığım kadarı ile hem yumurtalık hem de rahim birlikte alınmış. Bu yüzden kendini kadın olarak hissetmemeye başlamış olabilir. Bu bir depresyon hali. Üreme ile ilgili organları hastalık nedeni ile bedenin uzaklaştırılmış olabilir. Ancak cinsel aktivitesi devam edebilir. Cinsel istek başladığında cinsel ilişkiye girmesinde bir engel yok. Hatta orta yaş bayanlarda her ilişki sonrası çocuk sahibi olma ihtimali olduğundan kaygılı bir cinsellik söz konusu olabiliyor. Bu bilgileri eşinize iletebilecek bir doktor ziyareti gerçekleştirin. Gerekirse psikiyatristlerden destek alın.
ESKİSİ GİBİ DEĞİLİM
41 yaşındayım. Eşimle cinsel münasebetimizde eskisi gibi değil. Kadınların ay halinin bitmesi gibi erkeklerin de olurmuş. Sizce de ben buna girmiş olabilir miyim?
İLERİ yaş erkeklerdeki "Testosteron" yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak Andropoz gözlenir. Bu durum 60 yaşından sonra başlayabilir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir.
Hemen panik yapmayın.
Doktor muayenesi şart. İç hastalıkları ve üroloji uzmanına muayene ol.
Önce kan tahlilleri çıksın.
Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur, güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar, üzgünlük sıkıntılı ruh hali artar, spor yetenekleri azalır, iş temposu azalabilir.
Sebebi bulup tedavi edelim.
İSTEK ARTIŞI
24 yaşındayım. Sürekli ilişkiye girmek istiyorum. İşimden dolayı eve de uğrayamıyorum. Eşim bu durumdan rahatsız. Lütfen yardım edin?
TESPİTLERİN önemli.
Bu haline göre hemen iç hastalıkları uzmanına gidiyorsun.
TSH, açlık tokluk glikoz, hemogram, Testosteron testlerini önerdiğimi söylüyorsun. Ayrıca nöroloji uzmanına git. Muayene ol. Beyin MR çektir. Özellikle hormonal hastalıklarda, beyin tümörlerinde ani cinsel ilişki isteği, kişilik değişikliği, baş ağrısı gibi şikayetler söz konusu olabilir. Konuyu eşinle paylaş. Yoksa senin kişilik yapısı olarak kendi isteğinle bu durumda olduğunu düşünebilir. Yanlış anlaşılmalara neden olabilir.
Bu da seni daha çok üzer.
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