Aşkımızda sorun var

Eşimle ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. 'Doktora git' dedim. Gitmiyor. Beni aldatıyor olabilir mi?

ERKEN boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı ve korkuyla ilgilidir. Uykusuzluk ve düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir. Hastalıklar da erken boşalmaya neden olabilir. Psikolog, psikiyatrist, ürolog takibi gerekir. Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemez. Özel hayatınızdaki tespitlerinize yorum yapamayız. Ancak karşılıklı güvensizlik, sorunları besler ve büyütür. Çözümü küçültür. Anlayışlı, gayretli, teşvik edici olmanı öneririm. Ve her şeyini eşinle paylaşman en uygun çözümdür. Kuşkudan iyidir.

60 YAŞINDA MUTLULUK

Eşim 60 yaşında. Aslında çok mutluyduk. Ama neredeyse bir senedir isteksizlik yaşıyor. Benden kaçıyor. Bunun bir çaresi var mı?

TABİ ki çaresi olabilir. Ama önce nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir. Cinsel isteksizlik özellikle moralimizle, huzurumuzla ve kaygımızla oldukça ilgili bir durumdur. Cinsel istek güven hissi tamamlandıktan sonra ortaya çıkar. Cinsel ilişkiye girebilmek için sakin, güvenli bir mekan yoksa yine istek gelişmesi geç güç olabilir. Yine kadınlarda menopoz, erkeklerdeyse andropoz, her iki cinste de tiroit çalışmasındaki bozukluklar, testosteron hormon düzey anormallikleri, kullanılan ilaçlar varsa yan etkileri gibi durumlar da cinsel isteksizlik ortaya çıkabilir. Bu nedenle eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirin.

AĞRILARIM GEÇMİYOR

Cinsel organımda idrar yaparken ağrı ve akıntı vardı. Test yaptılar. 'Trikomonas çıktı' dediler. İlaç verdiler. Bu nasıl bir hastalık? Ben yeni evliyim. Eşimle ilişki sıkıntısı yaratır mı?

EVET yaratabilir. Hem senin için hem eşin için sıkıntı artabilir. Trichomonas vaginalis dediğimiz canlı, Trikomoniyazis'e neden olan bir parazittir.

Özellikle cinsel açıdan aktif genç kadınlarda sık görülür. Cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Tedavisi vardır.



ŞEKERE DİKKAT ETMELİ

41 yaşındayım. Şeker hastasıyım. Diyabetlilerin cinsel hayatı biter diyorlar doğru mu?

DİYABET herkesi aynı şekilde etkilemez, hatta diyabeti iyi kontrol edilen birçok kişi hiçbir sorun yaşamaz. Bununla beraber, diyabetin uzun süreli kontrolsüz olduğu bazı erkeklerde; diyabet sinirlerde hasara yol açarak, beyinden çıkıp erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatabilir. Sertleşme için gerekli olan kan akımını kontrol eden sinirlerin ve damarların işlevini bozabilir. Böyle bir durumda yapman gereken bu durumu doktorunuza zamanında anlatmandır.